Лена за договора с Украйна: Плашенето, че "ще ни вкарат във война" вече не върви

Бившият депутат от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова защити 10-годишния договор, който България сключи с Украйна, подчертавайки, че това е продължение на дългогодишни политики, водени от различни правителства. Тя заяви, че "лашенето, че "ще ни вкарат във война" не е актуална от 2022 година насам.

Хубавото на опита за скандал около това споразумение с двугодишна подготовка е, че изобличава предизборното лицемерие и политически игрички, категорична бе Бориславова.

Ето какво още написа тя:

Румен Радев, Крум Зарков и Наталия Киселова много добре знаят, че по Конституция първо Министерският Съвет подписва, после Народното събрание - ратифицира. А не обратното.

Ратификацията от парламента идва **след подпис** на изпълнителната власт - така работи държавата, макар предизборното лицемерие да опитва да налага друго. Разбира се, парламентът може и да не ратифицира.

По-важното в случая обаче е, че подписването на това споразумение не е прищявка на отиващ си служебен кабинет (каквато безспорно бе скъпоструващият договор с Боташ), а изпълнение на решение на Министерския съвет от 2024 г., минало през всички нужни процедури, съгласувания и етапи.

Тоест - това не е импровизация без време, а ДЪЛГОГОДИШНА държавна политика, провеждана от различни кабинети.

И още нещо: плашенето, че "ще ни вкарат във война", вече не върви. Тази реторика се изтърка още в края на 2022 г., когато стана ясно, че подкрепата за Украйна не е дързост, а позиция на страна от ЕС и НАТО, каквато е България.

По-странното и жалкото е друго — фактът, че критиката към това споразумение идва от човека (и неговите съветници), който подписа „Боташ“ и задължи народа и страната си да плащат по 1 000 000 лева/ДЕН, без да получат нищо в замяна.

Странно е и да плашиш с въвличане във война, но да не можеш да си "поделиш" с Бойко Борисов заслугите за завода на "Райнметал" у нас, който ще произвежда … барут и снаряди. За какво си мислиш, че ще се ползват тия снаряди? В каква паралелна реалност изнасянето на военна помощ за Украйна от другите заводи в България било опасно, а тук нямало проблем по логиката на бившия главнокомандващ?

Избирателният патриотизъм вече е прекалено прозрачен. Което е добре.

Лошото е, че България отново стои "странно" пред партньорите, а и инвеститорите от ЕС и НАТО.