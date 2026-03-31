Политиците са заети с изборите си, а земеделието ни е на ръба

Рязко увеличение на разходите в земеделието заради поскъпване на торовете и горивата отчитат зърнопроизводителите у нас. От бранша настояват за спешни мерки от държавата и не изключват протести.

Служебното правителство изготви пакет от мерки за подпомагане на сектора.

"Въпросът е много сериозен, имахме среща с премиера, с другите колеги от бранша разказахме много подробно и ясно какво се случва във всеки един от секторите какво се случва. В сектор "Плодове и зеленчуци" е затруднено, а вече войната в Близкия изток засили натиска върху нашите производители. Те са изправени пред доста проблеми, свързани със самото производство, реализация на продукцията, а сега с поскъпването на основни суровини за земеделското производство - тор, горива, застрашава ликвидността на нашите земеделски стопани", каза съветникът на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Орманова в студиото на "България сутрин".

Самите те са очаквали ясни и конкретни мерки.

"Азотните торове, които се използват, за зърнопроизводството са едни формули, за зеленчуци - други. Едните, които идват в ЕС, се внасят от Египет, други - от наши заводи. Всяко едно движение в торовете в световен мащаб засяга производството. Виждаме примери с други държави какво са направили - мерки за торове, мерки за енергия. В Испания и Гърция имат ясни мерки, докато при нас мерките, които бяха обявени миналата седмица, за нас не са мерки", допълни Орманова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя поясни, че субсидиите, които получават земеделските производители, са облагани с данъци.

"В момента, ако се даде един период, в който не се облагат, биха били свеж ресурс да се използват за ликвидност за производството. Нашите земеделски производители имат много кредити, трудно ги обслужват. Ние предложихме да има облекчение - предложихме да не се плаща за определен период от време лихвата, като тук трябва да има намеса на държавата през някакъв инструмент, тъй като банките ни са търговски", подчерта гостът.

Орманова сподели, че са поискали увеличение на бюджета заради "черната златка".

"Ние очакваме от нашето правителство конкретика в действията. Ако с протести ще го постигнем - всеки ще каже "да". Но идват кризи - дали климатични, дали геополитически. Сега сме с удължен бюджет, служебен кабинет. Политиците са заети със своите политически предизборни кампании. За нас е важно да се погледне към сектор "Плодове и зеленчуци" стратегическо", категорична е тя.

Съветникът добави, че ни очаква българско производство, но въпросът е на каква цена.

"Дано да няма измръзвания, каквито имаше миналата година. Каквито и средства да бъдат дадени, те не могат да покрият загубения доход. Трябва да се справяме с вредителите като "черната златка". Бяха осигурени 2,7 млн. евро, обаче този вредител е доста настъпателен и не беше достатъчно. Тези пари, които се дават, не отиват в джоба на земеделския производител, те отиват за продукти за растителна защита", каза още Светлана Орманова.

Тя разкри, че земеделските производители продължават да намаляват.