Разходи с "причудлив характер" и в министерството на туризма

"Наследството е тежко. Министерството на туризма се е превърнало в един деинституционализиран орган със сериозно намален административен капацитет. Имаме силно ограничени, до липсващи финанси", каза министър Димитров на пресконференция, на която представи резултатите от продължаващия одит на Министерството на туризма, както и основните приоритети в мандата си.

Димитров представи и своите заместници - проф. Мариела Модева, и Георги Тодоров.

Министър Димитров посочи, че намаленият административен капацитет на ведомството е и основната причина за забавянето на редица процедури.

Илин Димитров изтъкна във връзка с ограничените финансови ресурси на ведомство, че ако се изпълнят всички поети ангажименти от предишните ръководства, ведомството ще разполага с минимален марж на действие и минимални средства до края на годината.

Той напомни, че рамката за национална реклама и програма е приета в последния ден на предишния служебен кабинет, което поставя новото ръководство в "обвързваща ситуация" и ограничава възможностите за реакция.

Димитров посочи, че са били констатирани и разходи с "причудлив характер" и спорна целесъобразност. Като пример той приведе декоративните пана в залата за пресконференция и коридорите, които струват около 50 000 лв.

Той изтъкна още, че са изтекли редица договори за поддръжка на жизненоважни системи в сектора и като пример даде системата ЕСТИ, чийто договор не е подновен отдавна. Има и забавяне на процедурата по създаването на Гаранционния фонд за туроператорите. Подобна е ситуацията и с регламента за краткосрочно настаняване.

Министърът посочи, че има сериозно забавяне при издаването на визи за туристи и работници от трети страни (напр. по Шенгенската система и поради намалени слотове в чужбина), което директно рефлектира върху хотелиерите и туроператорите в навечерието на сезона. Бизнесът е изправен пред трудности с намирането и подсигуряването на кадри за туристическия сезон.

В министерството тече пълен одит, резултатите от който се очаква да приключат в рамките на месец, каза Димитров.

В отговор на въпрос министът посочи, че заради натрупаните външни кризи - проблемите с горивата, геополитическата ситуация, реалистичната прогноза е предстоящият летен сезон единствено да достигне нивата от предходната година. "Прогнозата ми е, че поради многото кризи – кризата с горивото, геополитическата ситуация, ние ще имаме нивата, които миналата година успяхме да постигнем", заяви министърът Димитров.