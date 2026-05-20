Георги Чиликов си тръгва от Дунав, поема Черноморец?

Пътищата на Георги Чиликов и Дунав Русе се разделят, независимо, че треньорът изведе "драконите" до промоция в Първа лига след 6-годишно отсъствие от елита на България.

Последният мач на Чиликов начело на русенци ще бъде гостуването на Миньор в Перник.

Георги Чиликов пое Дунав през 2024-а година, а преди това води отборите на Спортист Своге и Черноморец Бургас.

Още след равенството с Фратрия, което осигури на русенци място в елита, Чиликов поиска да си вземе почивка и тогава да реши бъдещето си.

Според различни източници то е свързано с треньорския пост в Черноморец Бургас. Тимът има амбицията през следващия сезон да гони влизане в Първа лига.