Георги Чиликов си тръгва от Дунав, поема Черноморец?

Треньорът класира "Драконите" в елита на България

20.05.2026 | 17:37 ч.
Снимка: БГНЕС

Пътищата на Георги Чиликов и Дунав Русе се разделят, независимо, че треньорът изведе "драконите" до промоция в Първа лига след 6-годишно отсъствие от елита на България.

Последният мач на Чиликов начело на русенци ще бъде гостуването на Миньор в Перник.

Георги Чиликов пое Дунав през 2024-а година, а преди това води отборите на Спортист Своге и Черноморец Бургас. 

Още след равенството с Фратрия, което осигури на русенци място в елита, Чиликов поиска да си вземе почивка и тогава да реши бъдещето си. 

Според различни източници то е свързано с треньорския пост в Черноморец Бургас. Тимът има амбицията през следващия сезон да гони влизане в Първа лига. 

