Зеленски: Русия има пет сценария за разширяване на войната през Северна Украйна

Президентът Володимир Зеленски заяви, че по време на срещата на Върховното командване са разгледали плановете на Русия за настъпателни операции в посока Чернигов-Киев.

Държавният глава обяви това в Telegram , според Ukrinform.

"Проведох заседание на Върховното командване. Анализирахме подробно наличните разузнавателни данни относно плановете на Русия за настъпателни операции в посока Чернигов-Киев. Подготвяме отговори на всеки възможен сценарий на вражески действия, в случай че руснаците действително се осмелят да разширят агресията си. Нашите сили в тази посока ще бъдат подсилени“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че в момента се преглеждат вариантите за външни действия.

"Дадох указания на Министерството на външните работи на Украйна да подготви допълнителни дипломатически мерки по отношение на Беларус, които Русия може да използва, за да разшири войната по този начин. Съответни класифицирани задачи са възложени и на украинските разузнавателни служби", отбеляза президентът.

Той подчерта, че Украйна със сигурност ще се защити и настоящата задача е да се укрепи държавата, така че "нито един от петте руски сценария за разширяване на войната през Северна Украйна да не проработи".

Отделно, според Зеленски, на срещата са били разгледани и въпроси, свързани с евентуална мобилизация в Русия.

"Взехме под внимание и информацията относно подготовката на Русия за нови мобилизационни мерки – допълнителни 100 000 души. Смятаме, че към днешна дата Русия няма капацитет за скрита мобилизация; следователно трябва да очакваме руски политически решения от различен характер, като например тези, взети наскоро по отношение на Приднестровския регион на Молдова", отбеляза държавният глава.

Той също така заяви, че Украйна ще продължи подготовката за разширяване на обхвата на дългосрочните санкции, "които вече са се доказали като много ефективни".

Както съобщава Укринформ, на 18 май в Беларус започнаха съвместни военни учения с Русия по бойно използване на ядрени оръжия и ядрена поддръжка .