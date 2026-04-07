Бившият енергиен министър Александър Николов предупреди за сериозни рискове пред енергийния сектор и икономиката, като заяви, че липсата на контрол върху рафинерията и пасивността на институциите могат да доведат до рязък скок на цените с над 40%.

По думите му бюджетът е в "свободно падане", а регулаторите не изпълняват функциите си.

"Първото, което е необходимо, е да се вдигне максимално капацитетът на рафинерията. Трябва да има много строг мониторинг. Когато се казва таван, трябва да е ясно, че не трябва да се позволява спекулативно увеличаване на цените при тежко сътресение, което не изглежда с ниска степен на вероятност. Странно е, че текущият състав на Министерския съвет не прави нищо да отмени решението на бившия Министерски съвет за ограничаване на износа", заяви бившият министър на енергетиката в "Денят ON AIR".

Според него бюджетът е в свободно падане и с огромен дефицит, но не се знаят причините.

"По последния доклад от особения управител на "Лукойл" общият обем приходи е с 38% по-надолу. Дори да се приеме фактът, че особеният управител е с избор на парламента, това не променя инструментите, с които разполагат Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката. КЗК кога е установила картел където и да било? Не очаквам който и да е български регулаторен орган да се събуди и изведнъж да започне да си върши работата", допълни Николов за Bulgaria ON AIR.

По думите му има рязък контраст между работата на различни министерства.

"Изпуснахме момента, в който можем да си доставяме и да имаме на изчакване нефтени продукти. Все още в пазара има добри цени на втечнен природен газ, които могат да бъдат доставени до Гърция или от терминал в Турция за цени между 35-36 евро", коментира гостът.

"Когато казах, че има натрупана инфлация от над 25% в енергийния сектор, много хора ми казаха, че съм луд. Над 40% ще се повишат цените, ако не се вземат мерки", изтъкна той.