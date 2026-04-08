32% стрес на работното място в България: Как се справят Европа и светът?

Ново проучване, обхващащо 160 държави, сравнява нивата на стрес в Европа с тези в останалата част на света, откривайки смесица от добри и лоши новини за служителите и работодателите на стария континент. Стресираните или неангажирани служители не са просто риск за задържане на персонал, но могат потенциално да намалят производителността.

Това анализира консултантската фирма за мениджмънт Gallup, която определя загубата до 9% от световния БВП в своя доклад за състоянието на глобалното работно място за 2026 г.

Тенденцията изглежда се влошава

В световен мащаб ангажираността на служителите намалява, като работниците се чувстват по-малко мотивирани, свързани и ангажирани.

Gallup определя глобалния процент на едва 20%, най-ниското ниво от 2020 г. насам.

Глобалната картина разкрива поразителна дихотомия. Европа е по-малко стресирана, но и най-малко ангажираният регион като цяло (за шеста поредна година), докато САЩ и Канада се гордеят с най-ангажираната работна сила - и едновременно с това с най-стресираната.

Кои европейски служители се справят по-добре със стреса?

Що се отнася до стреса, южноевропейците са най-засегнати като цяло, като гърците (61%), малтийците (57%), кипърците (56%), италианците (51%) и испанците (47%) отчитат най-високи нива на стрес.

В същото време датчаните (19%), поляците (22%) и литовците (23%) изглежда се чувстват по-малко под напрежение.

България се нарежда някъде поскредата, с 32% стрес на работното място.

Според Gallup профилът на най-стресираните служители сочи, че мнозинството от мениджърите са под 35 години и работят в хибридни работни условия.

Кой е най-малко ангажиран, демографски и географски?

Най-ниските нива на ангажираност в Европа се наблюдават в Хърватия (7%), Полша (7%), Франция (8%), Швейцария (8%), Люксембург (9%), Ирландия (9%) и Австрия (9%).

Испания (10%), Обединеното кралство (10%), Германия (11%) и Италия (11%) също едва достигат двуцифрени числа.

В същото време Албания (32%), Румъния (31%), Швеция (25%) и Малта (25%) показват едни от най-високите нива на ангажираност на континента.

Данните на Gallup сочат профил сред най-слабо ангажираните работници: обикновено под 35 години, на немениджърски позиции и без достъп до дистанционна работа, дори частично, въпреки че разликите с други демографски профили тук са минимални.

Други 15% декларират не просто, че са "неангажирани", а "активно неангажирани", което означава, че целенасочено и съзнателно психологически се дистанцират от работата, екипа и работодателя си - това, което днес е известно като "тихо напускане".

Изследванията наричат ​​този спад на ангажираността "повод за безпокойство".

"Това е първият път, когато глобалната ангажираност е намаляла в продължение на две поредни години. Най-големият спад е бил в Южна Азия (-5 пункта). Никой регион на света не е увеличил ангажираността през последната година".

По-добре ли са европейските работници в световен мащаб?

Въпреки лошите показатели за ангажираност, данните показват, че европейските работници са далеч по-добре, що се отнася до благосъстоянието.

Около 49% от служителите на целия континент твърдят, че процъфтяват, в сравнение с 34% в световен мащаб.

Половината от регионите в света отбелязаха ръст в процъфтяването, като Латинска Америка и Карибите (+2 пункта) и Европа (+2) отбелязаха най-голям ръст.

Финландия (81%), Исландия (78%) и Дания (78%) оглавяват класацията за щастие в Европа.

На фона на предизвикателствата, породени от изкуствения интелект и глобалната нестабилност, мнозинството от европейските работници са оптимисти, като 57% твърдят, че е подходящ момент да си намерят работа - по-високо от средното за света ниво от 52% - водени от Холандия (86%), докато Словакия затваря класацията с 32%.

Най-малко оптимистичният регион в света тук е Близкият изток и Северна Африка (36%), докато жителите на Югоизточна Азия са най-уверени с 64%.