За историята: Космически разговор на астронавтите от "Артемис 2" с МКС

Все още преизпълнени с радост от триумфалната си обиколка около Луната и вече поели по обратния път към Земята, астронавтите от мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") отново влязоха в историята, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Четиримата лунни пътешественици се свързаха с колегите си на борда на Международната космическа станция (МКС), намираща се на стотици хиляди километри разстояние, за да им разкажат за своето необикновено приключение. Космическият разговор беше организиран от контролния център в Хюстън.

Първата в историята радиовръзка между лунен и космически кораб

Това е първата в историята радиовръзка между лунен и космически кораб. Екипажите на "Аполо" на НАСА не са имали компания извън планетата през 60-те и 70-те години на миналия век, когато за последен път човечеството се е отправяло към дълбокия космос, отбелязва Асошиейтед прес.



"Страхотно е да сме в космоса едновременно с вас!", каза канадският астронавт Джереми Хансен, който в понеделник стана първият неамериканец, обиколил Луната.



"Не можете да си представите с какво нетърпение очаквахме това", сподели на свой ред командирът на "Артемис 2" Рийд Уайзман, цитиран от АФП.



От другата страна на линията астронавтите от НАСА Джак Хатауей, Джесика Миър и Кристофър Уилямс, и френската астронавтка Софи Адено, се възползваха от възможността да разпитат своите колеги за полета им, по време на който те стигнаха по-далече в космоса, отколкото който и да е друг човек преди тях.

Отново заедно в космоса – по женски

За Кристина Кох от "Артемис 2" и Джесика Миър на МКС това беше радостно космическо събиране, въпреки че двете бяха на разстояние 370 000 километра една от друга.



"Наистина искахме да знаем как се чувствахте, по какво се различаваше вашето преживяване", попита Джесика Миър.



Кристина Кох - първата жена, участвала в лунна мисия, отговори на бившата си колежка, заедно с която през 2019 г. осъществи първото в историята излизане в космоса, съставено изцяло от жени.



"Бях изненадана да забележа не само красотата на Земята, но и цялата тази тъмнина, която я обгражда, и колко това я прави още по-невероятна", каза тя.

"Винаги съм се надявала, че ще се върнем заедно в космоса, но никога не съм си представила, че ще бъде по този начин", допълни Кох.

"Толкова съм щастлива, че отново сме заедно в космоса, макар и да сме на разстояние", отговори Миър.

Забавна история от първия полет в космоса на канадеца Хансен

Командирът на "Артемис 2" Рийд Уайзман разказа забавна история за канадеца Джереми Хансен, който лети за първи път в космоса.



Докато са се готвели да запалят двигателите, за да поемат курс към Луната, космическият им кораб за момент се е приближил към Земята, за да набере необходимата скорост, с която да се измъкне от земната орбита.



"Джереми се обърна към нас и ни каза: "Мисля, че ще се блъснем в нея! Всички се смяхме до сълзи", сподели Уайзман.



След полета около Луната - първият от 1972 г. насам, екипажът на "Артемис 2" вече е по обратния път към Земята и се очаква да се приводни в петък край бреговете на Калифорния.

Към вторник следобед астронавтите от "Артемис 2" са изпратили повече от 50 гигабайта снимки и други данни от лунната си среща в понеделник, която постави нов рекорд за човечеството по отношение на разстоянието.

Акцентът от тази среща беше изображението "Залез на Земята", което извика спомени за легендарната снимка "Изгрев на Земята", направена от астронавта Уилям Андерс по време на мисията "Аполо 8" през 1968 г.

"Макар че те са вдъхновяващи и мисля, позволяват на всички нас да почувстваме поне малко от това, което са изпитали астронавтите, в тези изображения се крие и много наука. Разговорите и научните уроци тепърва започват", каза Келси Йънг от контролния център.

Мисията "Артемис 2", която стартира на 1 април, подготвя почвата за "Артемис 3" догодина. Следващата мисия ще бъде демонстрация на скачване на лунен модул в орбита около Земята. Мисията "Артемис 4", по време на която двама астронавти ще се опитат да кацнат близо до южния полюс на Луната, е планирана за 2028 г.

(БТА)