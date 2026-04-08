Шофьор посегна на 10-годишен футболист, "Пирин" изтегли отбора си от турнир

Шофьор на автобус е задържан за срок до 24 часа за причиняване на лека телесна повреда на 10-годишно дете в хотелски комплекс в Смолян, съобщиха от МВР в Смолян.

Сигналът е подаден на 7 април около 22:40 часа в Районно управление – Смолян от бащата на детето.

Професионалния футболен клуб "Пирин" (Благоевград) излязоха с официално изявление, в което уведомяват, че клубът е взел решение да се оттегли от турнир, които се провежда в Смолян. Причината е инцидента, при който е посегнато на дете от школата на футболния клуб.

„Подобни прояви са абсолютно недопустими. Детският футбол следва да бъде среда на уважение, възпитание, сигурност и достойнство, а не място, в което деца са поставяни в риск“, казват от клуба.

ПФК "Пирин" (Благоевград) категорично осъжда случилото се и заявява с цялата си отговорност, че ще предприеме всички необходими правни действия, за да защити своите деца, тяхната сигурност, чест и достойнство, пишат още от клубан. ПФК "Пирин" (Благоевград) няма да направи компромис, когато става въпрос за безопасността и достойното отношение към своите състезатели, допълниха от клуба.