Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

Betano организира мащабно събитие за феновете на футбола в София, което ще пренесе магията на европейските клубни турнири директно при българските фенове. За втора поредна година, като официален глобален спонсор на турнира, Betano представя трофеите на UEFA Лига Европа и UEFA Лига на конференциите у нас.

Миналогодишното събитие премина при огромен интерес, като събра над 3,500 посетители - официални гости, медии и футболни запалянковци от цялата страна. Тогава феновете имаха уникалния шанс да видят трофеите отблизо и да се докоснат до един от най-великите вратари в историята - легендарния Джанлуиджи Буфон, в ролята му на посланик на УЕФА.

Тазгодишното издание на Betano събитието ще се състои на 22 април пред Зала 6 на НДК в София. Зоната ще бъде отворена за посетители от 13:00 до 20:00 ч., като достъпът ще бъде възможен само с предварителна регистрация, която стартира на 14.04.2026 г. Регистрацията за събитието е напълно независима и не е обвързана с регистрация в сайта на Betano.

За да превърне събитието в наистина незабравимо преживяване за феновете, премиум брандът - официален спонсор на УЕФА - подготвя специална изненада с участието на едно от най-големите имена в съвременния футбол.

Специален гост и посланик на УЕФА тази година ще бъде сръбската суперзвезда Неманя Видич.

Легендарният централен защитник, синоним на сила, характер и безкомпромисна отдаденост, остава в историята като един от най-добрите защитници в модерната ера. Неговият стил на игра, съчетан с лидерство и дисциплина, го превръща в истински символ на победния дух.

Кариерата на Видич е белязана от изключителни успехи, сред които:

- 5-кратен шампион на Англия с „Манчестър Юнайтед“ (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13);

- Победител в Шампионската лига на УЕФА (2007/08);

- Световен клубен шампион на ФИФА (2009);

- Двукратен Играч на сезона във Висшата лига (единственият защитник, постигал това посжитение в Англия)

Посетителите ще имат уникалната възможност да се срещнат лично с Неманя Видич, да се докоснат до два от най-престижните трофеи в европейския клубен футбол и да запечатат момента със снимка. Поради ограничения капацитет на събитието, предварителната регистрация е задължителна. Достъп до зоната ще бъде осигурен единствено на лица с потвърдена регистрация чрез официалната страница на събитието тук (регистрацията ще стартира на 14.04).

Организаторите ще се погрижат за доброто настроение на всички присъстващи с голямо разнообразие от футболни активности и игри, включително Giveaway, чрез който един от участниците ще спечели голямата награда – двоен билет за финала на УЕФА Лига Европа, който ще се състои на 20 май в Истанбул.

В събитието ще се включат и официалните посланици на марката Betano в България- легендата на българския футбол Красимир Балъков и една от най-обичаните музикални звезди – Галена, които също ще се срещнат със своите почитатели.

УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите са сред най-престижните футболни надпревари на Стария континент. Лига Европа има дългогодишна традиция от 1971 г. насам, отличавайки най-добрите клубове, докато Лига на конференциите е най-новият и динамичен формат на УЕФА, стартирал през сезон 2021/22. И през този сезон двата турнира предоставят оспорвани срещи и силни емоции, а кои ще бъдат големите победители, предстои да разберем съвсем скоро.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин.

Kaizen Gaming е лицензиран в България и международен организатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има над 3 000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната като водещ играч на глобалния пазар на спортни залагания и игри, като е получила редица престижни отличия, включително „Оператор на годината“ както от EGR Operator Awards, така и от SBC Awards 2025.

Kaizen Gaming и Betano подкрепят редица обществени и социални каузи чрез своите програми за корпоративна отговорност. Настоящата инициатива не е свързана с промотиране на хазартна дейност.

За повече информация посетете уебсайтовете на Kaizen Gaming и Betano.