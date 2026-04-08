Клисурски: Цените на петрола вече бележат спад между 15 и 20%

Служебният финансов министър Георги Клисурски обяви, че очаква поевтиняване на горивата по бензиностанциите, след редовно заседание на Министерския съвет.

Според него международните цени на петрола вече бележат спад между 15 и 20%.

Това идва на фона на двуседмично примирие между САЩ и Иран, обявено от Доналд Тръмп, като е подчертано, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за кораби.

"Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният начин да се избегне ценовият шок, който наблюдаваме в момента", подчерта Клисурски.

Финансовият министър припомни отпускането на средства за междуселищния транспорт и подкрепата от 2,5 млн. евро за училищните автобуси, предаде "Фокус".

"Независимо от развитието на ситуацията, ще продължим да предприемаме адекватни и съразмерни действия за секторите и хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа", увери той.

Предлага се двоен ръст на държавната помощ за тежкотоварния сектор – от 25 на 50 млн. евро.

Отлага се с няколко месеца повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.

В напреднала фаза е обсъждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски, с цел облекчаване на краткосрочния финансов натиск и запазване на стабилността на транспортните компании.