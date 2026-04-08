IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Клисурски: Цените на петрола вече бележат спад между 15 и 20%

Деескалацията на конфликта е най-сигурният начин да се избегне ценовият шок

08.04.2026 | 16:30 ч.
БГНЕС

Служебният финансов министър Георги Клисурски обяви, че очаква поевтиняване на горивата по бензиностанциите, след редовно заседание на Министерския съвет.

Според него международните цени на петрола вече бележат спад между 15 и 20%.

Това идва на фона на двуседмично примирие между САЩ и Иран, обявено от Доналд Тръмп, като е подчертано, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за кораби.

"Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният начин да се избегне ценовият шок, който наблюдаваме в момента", подчерта Клисурски.

Финансовият министър припомни отпускането на средства за междуселищния транспорт и подкрепата от 2,5 млн. евро за училищните автобуси, предаде "Фокус".

"Независимо от развитието на ситуацията, ще продължим да предприемаме адекватни и съразмерни действия за секторите и хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа", увери той.

Предлага се двоен ръст на държавната помощ за тежкотоварния сектор – от 25 на 50 млн. евро.

Отлага се с няколко месеца повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.

В напреднала фаза е обсъждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски, с цел облекчаване на краткосрочния финансов натиск и запазване на стабилността на транспортните компании.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

петрол цени Иран спад мир Георги Клисурски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem