След обявеното примирие: Цените на петрола рязко спаднаха

След обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран, цените на петрола рязко спаднаха, съобщава ДПА.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март. Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран беше договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток.

По-рано през деня Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Отварят Ормузкия проток

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".

Пълна победа

Въпреки че до последно заплашваше, че “една цивилизация ще загине и никога няма да бъде възкресена”, Тръмп изглежда е доволен от стеклите се обстоятелства. Малко след новината за обявеното примирие, Тръмп каза, че това е победа на 100%.

Тръмп настоя, че обогатеният уран на Иран ще бъде “напълно уреден“ в рамките на всяко мирно споразумение - ключов въпрос след война, частично насочена, по думите му, към гарантиране, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие. “Това ще бъде перфектно уредено, иначе не бих се споразумял“, заяви президентът, но отказа да даде подробности.