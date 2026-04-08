Защо Тръмп се отдръпна от ръба на войната с Иран?

Политическите лидери и много американци въздъхнаха с облекчение във вторник вечерта, когато Доналд Тръмп обяви временно споразумение за прекратяване на огъня часове, след като заплаши да унищожи "цялата цивилизация" на Иран, ако Техеран не отвори отново Ормузкия проток до самоналожения от него краен срок.

Обявяването на споразумението дойде приблизително 90 минути преди крайния срок от 20:00 ч. източно време, до който Тръмп обеща да бомбардира иранските електроцентрали и мостове - ход, който според правни и военни учени ще се счита за военно престъпление. Но намесата на Пакистан в последния момент накара Тръмп да се откаже, поне временно, от ултиматума си за широко разпространено унищожение.

"При условие че Ислямска република Иран се съгласи с ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да спра бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа Тръмп в публикация във вторник вечерта.

Министърът на външните работи на Иран публикува изявление малко след като заяви, че преминаването през Ормузкия проток ще бъде разрешено през следващите две седмици под иранско военно управление.

По-рано Тръмп предупреди, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не възкръсне никога повече", ако Иран не позволи на търговските кораби да преминават безопасно през пролива. Коментарите на президента бяха бързо осъдени от демократите, дългогодишни поддръжници, които са се разделили с Тръмп заради войната, и папа Лъв - първият американски папа.

"Радвам се, че Тръмп се отдръпна и отчаяно търси някакъв вид изход от нелепата си врява", каза Чък Шумер, лидерът на демократите в Сената, във вторник вечерта, реагирайки на новината за двуседмично временно прекратяване на огъня.

По-рано Шумер нарече Тръмп "изключително болен човек", който води "безсмислена война по избор".

След все по-войнствените му заплахи за предстоящи разрушения, десетки демократи в Камарата на представителите, включително бившият председател Нанси Пелоси, призоваха за отстраняването на Тръмп или чрез импийчмънт, или чрез позоваване на 25-ата поправка - конституционен процес за обявяване на действащ президент за неспособен да изпълнява задълженията си.

Дори бивши съюзници на MAGA, превърнали се в критици, включително бившата конгресменка Марджъри Тейлър Грийн и крайнодясната медийна личност Кандис Оуенс, осъдиха заплахите на Тръмп като "зло" и "лудост".

Александрия Окасио-Кортес, прогресивна конгресменка от Ню Йорк, заяви, че двуседмичното споразумение "не променя нищо".

"Президентът заплаши с геноцид срещу иранския народ и продължава да използва тази заплаха", каза тя в социалните медии, призовавайки отново за отстраняването му от длъжност. "Не можем повече да рискуваме света, нито благосъстоянието на нашата нация."

Хаким Джефрис, лидерът на малцинството в Камарата на представителите, нарече поведението на Тръмп "нестабилно, непрезидентско и безсъвестно" във вторник вечерно интервю за CNN.

"Американският народ категорично се противопоставя на тази безразсъдна война по избор", каза той. "Той въвлече Америка в тази война без никакъв план, цел и стратегия за излизане."

Демократите ще поискат от председателя Майк Джонсън незабавно да свика отново Камарата на представителите, за да предложи резолюция за военни правомощия, с която да се сложи окончателен край на този конфликт, каза Джефрис.

Докато републиканците в Конгреса запазиха мълчание за по-ранните заплахи на Тръмп, мнозина приветстваха приемането от страна на президента на краткосрочно прекратяване на огъня, определяйки хода като хитър и тактически.

"Отлична новина", каза сенатор Рик Скот от Флорида. "Това е силна първа стъпка към търсене на отговорност от страна на Иран и какво се случва, когато имате лидер, който поставя мира чрез сила, а не чрез хаос и слаба политика на помирение."

Сенатор Линдзи Греъм, един от най-шумните и агресивни ирански ястреби в Камарата, заяви във вторник вечерта, че споделя надеждата, че "можем да сложим край на царуването на терора на иранския режим чрез дипломация". Но той добави:

"Трябва да помним, че Ормузкият проток беше атакуван от Иран след началото на войната, унищожавайки свободата на корабоплаване. В бъдеще е наложително Иран да не бъде възнаграден за този враждебен акт срещу света."

Конгресменът Дан Креншоу, републиканец от Тексас, който има история на скъсване с Тръмп, смъмри многобройните критици на президента за "привличането на перли" заради помпозната му реторика и за това, че за пореден път са приели главнокомандващия "буквално".

"Поемете си дъх", написа Креншоу в X след съобщението на президента. "Президентът Тръмп говори с термините на СИЛАТА, което е единственият език, който нашите противници разбират", продължи той. "Внимателно формулираните дипломатически изявления карат ООН да се чувства приятно и уютно, но също така не постигат нищо."