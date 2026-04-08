Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинал

Тежка катастрофа между две коли затвори Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 18:00 ч. По данни на очевидци автомобилите са се ударили в района на село Мишеморков хан.
На място са пристигнали две линейки и пожарна кола.
"По първоначална информация произшествието е станало малко под върха, има пострадали", заяви Марияна Христова, говорител на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
В социалната мрежа Фейсбук има информация от шофьори, че са се образували дълги колони от автомобили.
Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", а тежкотоварните изчакват на място, съобщиха от АПИ.