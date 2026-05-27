Северна Корея разполага с нова ракетна артилерия и тактическа ракетна система

Севернокорейските държавни медии публикуваха първите изображения на нова ракетна артилерийска и тактическа балистична ракетна система на Корейската народна армия, подчертавайки продължаващата бърза модернизация на тактическата огнева мощ на фронтовата линия, която представлява нарастваща заплаха за сухопътните способности на САЩ и съюзниците. Новата система разполага с два огневи модула, които могат да изберат или една тактическа балистична ракета KN-24 с обхват от 300 километра, или девет 240-милиметрови ракети с обхват от 67 километра. Тестовете на новата система оцениха „бойна глава със специална мисия“ на балистични ракети, надеждността на ракетните артилерийски системи и точността на отделна тактическа крилати ракетна система с изкуствен интелект, пише MWM. Коментирайки тестовете, председателят на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун заяви, че те показват, че оръжията и техните автоматизирани системи за изстрелване са били успешно модернизирани, за да „отговарят на подходящите условия на съвременната война, за да се подобри тяхното приложение в бойни действия“.

Корейската народна армия от години разполага с един от най-големите и най-модерни арсенали от ракетна артилерия

и тактически балистични ракети в света, като разработването на новата система отразява най-новото развитие в обширните и широкообхватни усилия за модернизация. Представяйки широк еквивалент на ATACMS на американската армия, KN-24 е най-късообхватният и най-евтин тип балистична ракета, произвеждана в Северна Корея, и е посочена в доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ от 2020 г. като актив, който „демонстрира система за насочване и маневреност по време на полет за постигане на прецизни удари“. Разширеното производство позволи 1000 от ракетите да бъдат предадени на „фронтовите части“ на Корейската народна армия близо до междукорейската демилитаризирана зона през август 2024 г., което дава индикация за мащаба на производството ѝ в мирно време и я прави един от най-широко разгърнатите типове балистични ракети в света. Последната от няколкото нови фабрики, произвеждащи ракетите, беше открита през септември 2025 г.

Севернокорейският ракетен артилерийски арсенал отдавна се откроява както с размерите си, така и с високите калибри на системите за голям обсег, които са в експлоатация. Системата KN-25 с 600 милиметра има най-дългия обсег на поражение в света, който е демонстриран на над 350 километра. Подобно на новотестваната крилата ракета, за която се знае малко, през март 2026 г. беше потвърдено, че модернизирани варианти на KN-25 също използват изкуствен интелект за насочване, като председателят Ким обяви по това време, че системата „използва технология с изкуствен интелект и комбинирана система за насочване“ и може да изстрелва атаки на стратегическо ниво. Разработването на най-новата система, интегрираща ракетна артилерия с балистични ракети в една пускова установка, отразява по-специално дизайнерските решения, взети в САЩ и Южна Корея, разработващи съответните системи ATACMS, M270 и Chunmoo.