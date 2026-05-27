Неясен данък върху електромобилите лиши Украйна от хиляди бойни роботи

Данъкът върху електромобилите, който влезе в сила тази година, неволно лиши Украйна от хиляди наземни дронове, от които тя се нуждае на фронта, заяви изпълнителният директор на голяма търговска асоциация в областта на отбраната.

Ако 20-процентовият данък добавена стойност, който влезе в сила през януари, не беше въведен, украинската армия вероятно щеше да може да закупи още 5 000 безпилотни наземни превозни средства през първата половина на 2026 г., заяви Игор Федирко, изпълнителен директор на Украинския съвет за отбранителната промишленост.

"Знаем, че правителството ни ще закупи 25 000 през първата половина на тази година. Ако можеха да закупят с 20% повече, това са 5 000", каза Федирко пред Business Insider. "За нашите въоръжени сили това е много."

Новият данък също така хвърли в хаос местната индустрия за наземни дронове и военните в началото на годината, което доведе до изчерпване на договорите за месеци и до това няколко големи производители да са на ръба на фалита, добави той.

Украинските законодатели сега се надпреварват да отменят данъка, като някои политици твърдят, че той е затруднил ключова военна индустрия, която Киев се опитва бързо да разшири.

Нина Южанина, депутат от украинската партия "Европейска солидарност", заяви в изявление миналата седмица, че данъкът върху електромобилите "почти е спрял" доставките на наземни дронове за армията в някои райони.

Тя и 44 други украински парламентаристи внесоха законопроект на 19 май с цел да разрешат основния проблем: тъй като безпилотните наземни превозни средства (UGV) са толкова нови, класификацията на стоките в страната ги обедини с електромобилите. Новият закон ще определи дроновете като отделна стока, освобождавайки ги от 20-процентния данък.

Законопроектът ще бъде обсъден през следващите две седмици,

но Федирко оценява, че дори ако законът бъде приет незабавно, ще са необходими около два месеца, за да се проявят напълно ефектите му и да се възстанови производството.

Това става, след като украинското министерство на отбраната заяви, че планира да закупи общо 50 000 наземни дрона до края на годината. Украинските UGV могат да струват между 5 000 и 100 000 долара за брой, в зависимост от типа на системата и оборудването, с което са снабдени.

Как Украйна започна да облага със данък собственото си военно производство

Тазгодишният ДДС върху наземните дронове е необичаен за Украйна. При военно положение по-голямата част от военната промишленост на страната не подлежи на подобни данъци.

Този вид данък върху потреблението се събира на всеки етап от веригата на доставки, но обикновено в крайна сметка се прехвърля върху крайния потребител, в този случай собствените въоръжени сили на Украйна.

Забележително е, че производителите на наземни дронове всъщност не е трябвало да се притесняват за данъка доскоро; Украйна беше освободила електромобилите от мита от 2018 г.

Обаче освобождаването беше определено да продължи само седем години и затова изтече на 1 януари. С настъпването на 2026 г. военните поръчители внезапно установиха, че бюджетите им за наземни дронове трябва да бъдат с 20% по-високи, и първоначално бяха объркани от новата процедура, тъй като оборудването за отбрана и оръжията по подразбиране са освободени от ДДС, каза Федирко.

Украинското министерство на отбраната подчерта този проблем през април, като заяви, че работи бързо, за да „разблокира“ договорите и да ускори доставките. То също така увери производителите, че планира да закупи 25 000 наземни дрона до първата половина на годината.

Но местните фирми се бореха да се задържат на повърхността през това време. Намаляване на бюджета на фирмата с 20% в сектор, който и без друго отчаяно се нуждае от финансиране, може да бъде фатален удар.

Новият ДДС също добавя седмици на бюрократично забавяне за сектор, който е във война, като фирмите трябва да включват държавните данъчни служби и да документират скрупульозно процеса на доставки.

Федирко каза, че някои фирми може да са били принудени да намалят производствения си капацитет до една трета от миналогодишния, за да останат платежоспособни, като съкращават служители или инженери.

Някои се опитаха да прекласифицират дроновете си като танкове или бронирани превозни средства, докато други продадоха своите безпилотни наземни превозни средства (UGV) на доброволчески организации като ComeBackAlive, която снабдява военни части на неформална основа.

Tencore, производителят на популярния верижен дрон TerMIT, заяви, че е трябвало да разчита на тези доброволчески организации, когато не е успял да намери държавни поръчки в продължение на пет месеца.

"За производителите на безпилотни наземни превозни средства (UGV) въпросът с ДДС не беше счетоводна подробност", заяви фирмата пред Business Insider. Тя работи с асоциацията "Украински роботизирани сили", която е част от организацията UCDI на Федирко.

На Украйна ѝ отне толкова време да реши данъчния проблем, защото военните наземни дронове бяха толкова нови, че законодателите имаха затруднения да ги дефинират, каза Федирко. Правилата на Европейския съюз (ЕС) за стоките, на които Украйна основава собствената си класификация на стоките, също не съдържат ясни спецификации за тези безпилотни системи.

Въпреки че доставките на наземни дронове бяха възобновени през пролетта, производители като Tencore казват, че месеците закъснение вече са лишили войските на фронта от необходимото им оборудване.

Тъй като войната навлиза в петата си година, украинските войски все повече разчитат на тези платформи за провеждане на мисии на фронта, включително логистика, евакуации и атаки срещу руски позиции.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви през април, че неговите сили са използвали наземни дронове за изпълнение на над 22 000 мисии само през първите три месеца на 2026 г.