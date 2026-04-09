Жена загина при пожар в къща в Костинброд

Пожарните екипи са реагирали на 156 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

09.04.2026 | 08:50 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

При пожар в къща в Костинброд е загинала жена на 64 години. При пристигане на пожарния екип служителите установяват, че гори кухня в къщата и пожарът е обхванал част от покрива.

При катастрофа между два леки автомобила с последващ пожар са пострадали четирима – двама възрастни и две деца. 

Вчера пожарните екипи са реагирали и на сигнал за катастрофа между два автомобила на републикански път II-55 между село Мишеморков хан и село Лагерите, община Велико Търново. При катастрофата е загинал мъж на 50 години.

Пожарните екипи са реагирали на 156 сигнала за произшествия в страната.

Потушени са общо 94 пожара. С материални щети са възникнали 24 пожара, от които 15 – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 70 пожара.

Извършени са 56 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 50 – при оказване на техническа помощ.

От пожарната са получили шест лъжливи повиквания за изминалото денонощие.

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожар Костинброд
