Пролет ли? Обилен снеговалеж на прохода Шипка

Снежната покривка надхвърля 6 см

10.04.2026 | 11:32 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода Шипка. На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра.

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода.

Температурата в района на прохода е около 0 градуса.

Движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми.

