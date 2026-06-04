USS Ted Stevens влиза в експлоатация – ето защо това е важно за ВМС на САЩ

USS Ted Stevens почита дългогодишния сенатор от Аляска, който изигра ключова роля в модернизирането на ВМС на САЩ, макар че той е по-запомнен в популярната култура по друга причина.

ВМС на САЩ наскоро обявиха, че бъдещият USS Ted Stevens (DDG-128) ще бъде въведен в експлоатация в Уитиър, Аляска - необичайно място, което отразява както съименника на кораба, така и морското значение на 49-ия щат. Новият кораб е кръстен на Тед Стивънс, ветеран от Втората световна война от Армейския въздушен корпус, който е служил 40 години като сенатор на САЩ от Аляска. Все още не е определена дата за въвеждането в експлоатация, но се очаква то да се състои през есента, пише за TNI Харисън Кас, писател и адвокат, специализиран в националната сигурност, технологиите и политическата култура.

Въвеждането в експлоатация е нещо повече от почитане на един-единствен сенатор, дори такъв с кариера, толкова забележителна, колкото тази на Стивънс. Това бележи продължаващата еволюция на разрушителя клас "Арли Бърк", крайъгълен камък на американския флот.

Теодор Фултън "Тед" Стивънс е роден през 1923 г. в Индианаполис, Индиана. След избухването на Втората световна война той се записва във Военновъздушните сили на САЩ и служи в Азия, включително в подкрепа на Република Китай под командването на Чан Кайшъ срещу японците. За службата си е носител на два отличителни летателни кръста и два въздушни медала, както и медал "Юан Хай" от китайското националистическо правителство.

След като напуска ВВС на САЩ през 1946 г., Стивънс работи като адвокат по природни ресурси във Вашингтон, окръг Колумбия. Чрез връзки в Министерството на вътрешните работи той се премества в Аляска през 50-те години на миналия век и играе ключова роля за успеха на кампанията ѝ за щатски статус през 1959 г. Той е член на Камарата на представителите на САЩ от Аляска от 1964 до 1968 г., след което е сенатор на САЩ от 1968 г. до пенсионирането си през 2009 г.

Като председател на Комисията по бюджетни кредити на Сената, Стивънс е известен със застъпничеството си за военна модернизация, разходи за отбрана и инфраструктура на Аляска. В популярната култура той е най-добре запомнен с това, че през 2006 г. погрешно нарича интернет „серия от тръби“ – широко осмиван израз, който мнозина смятат за емблематичен за разминаването между младите новатори в Силициевата долина и старческите законодатели във Вашингтон.

През 2019 г. тогавашният секретар на ВМС Ричард Спенсър обяви, че нов разрушител клас "Арли Бърк" ще бъде кръстен на Стивънс, предвид неговата отличителна военна служба и дългия му опит в подкрепа на военната готовност.

Разрушителят клас "Арли Бърк" е гръбнакът на надводния флот на ВМС на САЩ.

След влизането си в експлоатация през 1991 г. са построени над 70 разрушителя, служещи предимно за противовъздушна отбрана, противоракетна отбрана, противолодъчна война, надводна война и ескортиране на самолетоносачи и десантни групи. USS Тед Стивънс е клас III "Арли Бърк"; клас III не е нов клас, а основно подобрение на доказания дизайн на Бърк, увеличена инвестиция в клас разрушители, който се е доказал като високоефективен и адаптивен.

Най-важното подобрение на Flight III е радарът за противовъздушна и противоракетна отбрана AN/SPY-6(V). В сравнение с по-стария радар SPY-1, SPY-6 предлага по-голям обхват на откриване, подобрен капацитет за проследяване и по-добра дискриминация на цели. Това е важно, защото съвременните заплахи все по-често включват крилати ракети, балистични ракети, хиперзвукови оръжия и дронове. Картината на заплахите става все по-сложна и SPY-6 позволява на Burke да проследява повече цели едновременно от предишните варианти на Burke. За да захранва SPY-6, вариантът Flight III е получил подобрени системи за генериране на електричество и охлаждане. Освен това, новите кораби имат място за бъдещи сензори, системи за електронна война и евентуално оръжия с насочена енергия. Така че Flight III не е проектиран само за днешните заплашителни среди, но и за потенциалните заплахи на бъдещи войни.

Стратегически, Arleigh Burke е важен, осигурявайки голяма част от защитния щит на флота на ВМС. В тихоокеански конфликт, например, Burke вероятно ще бъде отговорен за противоракетната отбрана, отбраната на самолетоносачите и отбраната на предните бази – всичко това жизненоважно за поддържане на ефективни операции в региона. „Бърк“ може да бъде особено полезен срещу ракетните сили на Китайската НОАК, които притежават голям арсенал от балистични ракети и нарастващ капацитет от крилати ракети. SPY-6 е проектиран специално за подобряване на способността на ВМС да откриват и да се справят със заплахи като тези, които ракетните сили на НОАК разширяват.

Всеки нов разрушител от трета поредица укрепва флота.

Разрушителят се превръща в един от най-важните инструменти за поддържане на морски контрол и защита на флота.