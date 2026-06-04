IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

USS Ted Stevens влиза в експлоатация – ето защо това е важно за ВМС на САЩ

Новият кораб е кръстен на Тед Стивънс

04.06.2026 | 02:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

USS Ted Stevens почита дългогодишния сенатор от Аляска, който изигра ключова роля в модернизирането на ВМС на САЩ, макар че той е по-запомнен в популярната култура по друга причина.

ВМС на САЩ наскоро обявиха, че бъдещият USS Ted Stevens (DDG-128) ще бъде въведен в експлоатация в Уитиър, Аляска - необичайно място, което отразява както съименника на кораба, така и морското значение на 49-ия щат. Новият кораб е кръстен на Тед Стивънс, ветеран от Втората световна война от Армейския въздушен корпус, който е служил 40 години като сенатор на САЩ от Аляска. Все още не е определена дата за въвеждането в експлоатация, но се очаква то да се състои през есента, пише за TNI Харисън Кас, писател и адвокат, специализиран в националната сигурност, технологиите и политическата култура.

Въвеждането в експлоатация е нещо повече от почитане на един-единствен сенатор, дори такъв с кариера, толкова забележителна, колкото тази на Стивънс. Това бележи продължаващата еволюция на разрушителя клас "Арли Бърк", крайъгълен камък на американския флот.

Теодор Фултън "Тед" Стивънс е роден през 1923 г. в Индианаполис, Индиана. След избухването на Втората световна война той се записва във Военновъздушните сили на САЩ и служи в Азия, включително в подкрепа на Република Китай под командването на Чан Кайшъ срещу японците. За службата си е носител на два отличителни летателни кръста и два въздушни медала, както и медал "Юан Хай" от китайското националистическо правителство.

След като напуска ВВС на САЩ през 1946 г., Стивънс работи като адвокат по природни ресурси във Вашингтон, окръг Колумбия. Чрез връзки в Министерството на вътрешните работи той се премества в Аляска през 50-те години на миналия век и играе ключова роля за успеха на кампанията ѝ за щатски статус през 1959 г. Той е член на Камарата на представителите на САЩ от Аляска от 1964 до 1968 г., след което е сенатор на САЩ от 1968 г. до пенсионирането си през 2009 г.

Като председател на Комисията по бюджетни кредити на Сената, Стивънс е известен със застъпничеството си за военна модернизация, разходи за отбрана и инфраструктура на Аляска. В популярната култура той е най-добре запомнен с това, че през 2006 г. погрешно нарича интернет „серия от тръби“ – широко осмиван израз, който мнозина смятат за емблематичен за разминаването между младите новатори в Силициевата долина и старческите законодатели във Вашингтон.

Свързани статии

През 2019 г. тогавашният секретар на ВМС Ричард Спенсър обяви, че нов разрушител клас "Арли Бърк" ще бъде кръстен на Стивънс, предвид неговата отличителна военна служба и дългия му опит в подкрепа на военната готовност.

Разрушителят клас "Арли Бърк" е гръбнакът на надводния флот на ВМС на САЩ.

След влизането си в експлоатация през 1991 г. са построени над 70 разрушителя, служещи предимно за противовъздушна отбрана, противоракетна отбрана, противолодъчна война, надводна война и ескортиране на самолетоносачи и десантни групи. USS Тед Стивънс е клас III "Арли Бърк"; клас III не е нов клас, а основно подобрение на доказания дизайн на Бърк, увеличена инвестиция в клас разрушители, който се е доказал като високоефективен и адаптивен.

Най-важното подобрение на Flight III е радарът за противовъздушна и противоракетна отбрана AN/SPY-6(V). В сравнение с по-стария радар SPY-1, SPY-6 предлага по-голям обхват на откриване, подобрен капацитет за проследяване и по-добра дискриминация на цели. Това е важно, защото съвременните заплахи все по-често включват крилати ракети, балистични ракети, хиперзвукови оръжия и дронове. Картината на заплахите става все по-сложна и SPY-6 позволява на Burke да проследява повече цели едновременно от предишните варианти на Burke. За да захранва SPY-6, вариантът Flight III е получил подобрени системи за генериране на електричество и охлаждане. Освен това, новите кораби имат място за бъдещи сензори, системи за електронна война и евентуално оръжия с насочена енергия. Така че Flight III не е проектиран само за днешните заплашителни среди, но и за потенциалните заплахи на бъдещи войни.

Стратегически, Arleigh Burke е важен, осигурявайки голяма част от защитния щит на флота на ВМС. В тихоокеански конфликт, например, Burke вероятно ще бъде отговорен за противоракетната отбрана, отбраната на самолетоносачите и отбраната на предните бази – всичко това жизненоважно за поддържане на ефективни операции в региона. „Бърк“ може да бъде особено полезен срещу ракетните сили на Китайската НОАК, които притежават голям арсенал от балистични ракети и нарастващ капацитет от крилати ракети. SPY-6 е проектиран специално за подобряване на способността на ВМС да откриват и да се справят със заплахи като тези, които ракетните сили на НОАК разширяват.

Всеки нов разрушител от трета поредица укрепва флота.

Разрушителят се превръща в един от най-важните инструменти за поддържане на морски контрол и защита на флота. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

флот ВМС САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem