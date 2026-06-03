Сабрутев: Няма дефицит от над 7%

Според депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев твърденията за сериозни проблеми в публичните финанси на България трябва да бъдат подкрепени с конкретни данни и прозрачност от страна на Министерството на финансите.

"Пред мен е докладът на Европейската комисия, който ясно казва, че България има 3,5% дефицит за 2025 година - годината на Теменужка Петкова, когато тя изготвяше бюджета, при условие че Законът за държавния бюджет даваше възможност той да бъде в рамките на до 3%", каза Сабрутев пред "Денят ON AIR".

По думите му това показва, че страната не е в процедура по свръхдефицит, а официалните данни на Министерството на финансите също не подкрепят твърденията за значително по-голям финансов недостиг.

Сравнение със служебния кабинет

Депутатът направи паралел със ситуацията от периода на служебното правителство на Гълъб Донев, когато според него също са били отправяни предупреждения за сериозни финансови проблеми, които впоследствие не са се реализирали.

Според Сабрутев обществото има право да знае откъде произлизат твърденията за дефицит от над 7%, след като публикуваната информация на финансовото министерство показва значително по-ниски стойности.

"Смятам, че такъв дефицит няма. А ако наистина има, нека да дойде и да покаже, както се казва, перо по перо откъде идва този дефицит", заяви Сабрутев пред Bulgaria ON AIR.

Опасения за нов дълг

Той изрази опасения, че подобни данни могат да бъдат използвани като аргумент за поемането на нов държавен дълг.

Като една от причините за увеличените разходи депутатът посочи високите административни такива и липсата на реални реформи в държавната администрация.

Той обърна внимание и на увеличенията на възнагражденията в службите за сигурност, които по думите му също оказват натиск върху бюджета.

Борба с корупцията

По отношение на борбата с корупцията депутатът изрази съмнение дали управляващите действително ще предприемат ефективни мерки.

Според него съществуват конкретни законодателни решения, особено в здравеопазването, които биха могли да ограничат злоупотребите и да спестят значителни средства на държавата.

Коментар за "Лукойл"

Сабрутев коментира и смяната на особения управител на "Лукойл".

Той приветства решението, като заяви, че оттук нататък управляващите няма да могат да оправдават цените на горивата с действията на досегашното ръководство.

По думите му обществото ще следи внимателно дали промяната ще доведе до по-добри резултати и по-голяма прозрачност.

Енергетика и проверки

Депутатът постави въпроси и за връзките между политиката и енергийния сектор, като настоя за по-задълбочени проверки и повече публичност по отношение на дейността на големите енергийни компании.

Той припомни, че по време на управлението на "Продължаваме промяната" рафинерията е започнала да внася значително повече средства в държавния бюджет.