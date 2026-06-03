САЩ искат да разположат още ядрено оръжие в Европа, кои държави са съгласни?

Съединените щати обмислят разполагането на ядрени оръжия в други европейски държави-членки на НАТО, с цел да уверят съюзниците, че намаляването на конвенционалната военна подкрепа не отслабва гаранциите за сигурност, съобщава Financial Times.

Американски представители са изразили готовност да извършат допълнителни разполагания извън шестте страни, които вече са домакини на бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия, съобщиха трима души, запознати с дискусиите, пред Financial Times.

Разговорите, които са силно поверителни и може да не доведат до промени в споразуменията за споделяне на ядрени капацитети, се провеждат на фона на широко разпространената загриженост в Европа относно действията на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на американските войски и ключови оръжейни системи от континента.

Подобен ход би могъл да позволи на повече страни да приемат така наречените американски самолети с двоен капацитет (DCA), способни да нанасят ядрени удари.

Двама от източниците твърдят, че готовността за обсъждане на разширяване на политиката е имала за цел да демонстрира ангажимента на Съединените щати да предоставят ядрен чадър, дори когато съюзниците от НАТО са призовани да поемат по-голяма част от тежестта на конвенционалната отбрана.

Гореспоменатите източници добавят, че страните от източния фланг на НАТО, включително Полша и някои балтийски държави, са заинтересовани от възможността за разполагане на бази на DCA.

Полските представители публично изразиха желанието си да разполагат с ядрени оръжия

Бившият президент Анджей Дуда призова Съединените щати да разширят инициативата на DCA до Полша, а тази година Варшава се присъедини към нова френска инициатива, насочена към проучване за първи път на възможността за временно прехвърляне на част от ядрените си сили за възпиране към съюзнически страни в Европа.

Дискусиите се водят по каналите на НАТО, съобщава източник, запознат с разговорите, добавяйки, че съюзниците, които са най-близо до границите на Русия, са проявили най-голям интерес. Нахлуването на Русия в Украйна и многократните изявления на президента Владимир Путин за ядрените възможности на Кремъл са предизвикали интерес от страна на някои съюзници към домакинството на DCA, добавят те.

Втори човек, запознат с дискусиите, казва, че не се очаква скоро да бъде постигнато споразумение за разширяване на програмата на САЩ за разполагане на ядрени оръжия.

Програмата на НАТО за споделяне на ядрени оръжия включва Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Турция и Обединеното кралство. На тези държави е позволено да приемат американски противовъздушни ракети и "предно разположени" ядрени бомби. Те са под закрилата на Съединените щати, като Вашингтон запазва изключителните правомощия върху тяхното използване.

Разработено по време на Студената война, НАТО заявява, че това споразумение "предоставя на неядрените съюзници на НАТО платформа за принос към определянето на ядрената политика и планиране на Алианса, като средство за гарантиране на тяхната сигурност, без да се придобиват ядрени оръжия".

Американските ядрени оръжия, разположени в европейски държави, се съхраняват и охраняват от американски войски

Съюзническите въздушни групи, оборудвани с изтребители F-35, F-15 и Tornado, са обучени да участват в учения и мисии, предназначени да демонстрират военна мощ и в крайна сметка да изстрелват бомбите, когато получат разрешение от Съединените щати.

Неотдавнашните действия на администрацията на Тръмп за отмяна на планираното разполагане на ключови оръжейни системи в Европа и обявяване на изтегляне на войски като част от стратегия за пренасочване на повече военни ресурси към Азия и други региони изненадаха някои съюзници от НАТО, които се опасяват, че това ще създаде пропуски в отбраната на континента и способността му да възпира или отблъсква атаки.

Въпреки че европейските съюзници са се ангажирали драстично да увеличат разходите си за отбрана и инвестициите си в основни конвенционални военни способности, за които в момента разчитат на САЩ, ядреният чадър се счита за незаменим.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви след среща на външните министри на алианса миналия месец, че има "общо разбиране, че макар САЩ да съсредоточат усилията си повече върху други театри на военни действия... цялостният възпиращ и отбранителен капацитет в Европа трябва да остане непроменен".

"Искам да бъда много ясен. Ако някой е толкова безразсъден, че да ни атакува, отговорът ще е опустошителен", каза Рюте.