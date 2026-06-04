Ким Кардашян постна кадри с Луис Хамилтън

Връзката между Ким Кардашян и Луис Хамилтън явно става сериозна. Двамата са заедно от началото на годината.

А преди дни 45-годишната риалити звезда публикува нова серия кадри в профила си в Instagram и впечатли с едно селфи.

На четвъртата снимка виждаме как Ким и 41-годишният автомобилен състезател карат колелета, а зад тях се виждат дървета и небостъргачи. Луис е по бяла мрежеста тениска с червен надпис и бяла бейзболна шапка със син надпис. Ким пък е по тъмносин суичер. И двамата носят слънчеви очила. Следва клип, на който се вижда как звездите карат.

"Напоследък", написала е Кардашян към поста си. А феновете коментират, че не са очаквали да видят кадри с Хамилтън.

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