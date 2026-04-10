В кадър: Изнасянето на плащаницата в "Света Неделя" в София

На днешния ден да се поклоним пред Кръста и да приемем от сърце жертвата, която Господ направи за нас, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди да отслужи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница в митрополитския храм „Света Неделя" в София.

Патриархът припомни, че днешният ден е най-тъжният в християнството. „Ние, човеците, които ежедневно грешим, на този ден не сме се посвенили да произнесем съд над Бога, да осъдим праведния", каза той.

Патриарх Даниил призова вярващите да посветят Велики петък на молитва и благодарност, като оставят настрана житейските грижи и страсти и се поклонят пред Кръста. Господ е страдал за нас, за да възкръсне и да ни даде възможността да живеем с Неговата вечност, добави патриархът.

Изнасяне на светата плащаница

На днешния ден във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове, следвани от вечерня.

Във всички храмове, на определено място, с тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма, подобаващо украсена.

На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.