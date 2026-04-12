Как един британец спаси 140-годишната църква в българско село?

Американски композитор спаси църква в балканското село Шодековци от разруха.

Преди няколко години Майкъл Хамър дарил голяма сума за храма "Архангел Михаил", благодарение на което той бил ремонтиран основно.

До преди няколко години 140-годишната църква в балканското село Шодековци била пред рухване – с ограбен иконостас и течащ покрив.

Заради малкия брой жители на селото било невъзможно да се финансира ремонт на светинята.

"Изведнъж се появи един мъж от Америка, който е роден в Ню Йорк, но живее в Хаваите, дойде да погледне църквата и беше изключително впечатлен. Той е атеист и композитор и много го впечатли акустиката на самата сграда. Искаше някъде да възстанови такъв храм, въпреки че е невярващ. Навсякъде му бяха казали доста високи суми за това, и аз му казах, че може би този храм ще успеем да го възстановим за около 10 000 лева", каза кметският наместник на Габровци и Шодековци Христо Медникаров.

Композиторът Майкъл Хамър, автор на около 30 албума с музика за релаксация, решил да дари 10 хиляди лева за храма "Архангел Михаил", пишат от Bulgaria ON AIR.

"Направихме чисто нов покрив, дограмата сменихме, а също така и настилките вътре в църквата. Закупи мебели за оборудване, почисти двора… Винаги когато дойдеше в България, първата му работа, като дойде, беше да ми се обади, да обиколи местността, но от три години не се е появявал. Един американец, който няма нищо общо с България, остави една трайна следа за поколения наред", каза още Медникаров.

Хората от селото оценяват дарителския жест на Майкъл Хамър.

Църквата е построена през 1884 година, а оцелелите стенописи в нея са дело на Тревненската школа.

Христо Медникаров и жители на Шодековци и съседните села обмислят да организират дарителска кампания за довършването на храма.