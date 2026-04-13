Военни и военна техника по пътищата и жп мрежата на 14 и 15 май

Военнослужещи и военна техника от военните формирования на Сухопътните войски ще преминат на 14 и 15 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура за участие в планирани учения. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

На 14 април от Сливен до учебен полигон „Корен“ по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-то бригадно командване.

На 15 април по републиканската пътна инфраструктура ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от градовете Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон „Ново село“ за участие в полево обучение, което ще се проведе в района на полигона.

В края на март се състоя съвместна подготовка между военнослужещи от група „Морски специални сили“ от Военноморските сили на Република България и военнослужещи от 42-ри батальон „Командо“ на Кралската морска пехота на Обединено кралство Великобритания и Ирландия, припомня БТА.