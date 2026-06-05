Ръководството на НДК за загубите: Цифрите са верни, но интерпретацията - не

Да се вменява, че НДК под наше ръководство е на загуба, е абсолютно некоректно, заяви изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова Татарова пред медии.

По-рано днес министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в НДК и за това, че заплатата на директора на НДК е в пъти по-голяма от тази на държавния глава.

За пръв път министър на културата си позволява да отправя обвинения към най-голямата културна институция в България, без да направи елементарен опит за институционален диалог, допълни Андрияна Петкова Татарова.

Данните, изнесени от министъра на културата са верни, но интерпретацията по отношение на настоящото ръководство не са точни, допълни Сашо Ганов, член на съвета на директорите на НДК.

Натрупаната загуба от 48 милиона евро е от 2011 г, казаха още от НДК. Според тях оперативната загуба за 2024 и 2025 г. - двете години на управление на сегашното ръководство, е 2 353 000 евро. Загубите се дължат предимно на амортизиран сграден фонд, коментират от НДК.