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Пеевски отстрани Ерджан Ебатин от ДПС заради "Баба Алино"

Няма да допусна спекулации за връзка на ДПС в скандала, заяви той

05.06.2026 | 18:31 ч. Обновена: 05.06.2026 | 18:31 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин като областен председател на партията в града. 

"Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация", гласи позиция на ДПС.

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"Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус. На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна", допълва Пеевски.

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