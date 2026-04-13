Новини Днес | 22

Почина Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика

Богатият й репертоар съдържа повече от 600 песни

13.04.2026 | 12:20 ч. Обновена: 13.04.2026 | 12:26 ч.
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

На 97 години почина Маргрет Николова. Тя е един от най-ярките и емблематични гласове на българската поп музика.

Повече от 50 години на сцената Маргрет Николова е изнесла над 9400 концерта, а богатият й репертоар съдържа повече от 600 песни, припомня БНТ.

За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента „Да бъдеш жена“ по текст на Блага Димитрова, други композитори, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел.

Маргрет Николова печели голямата награда в първото издание на "Златния Орфей", същата година е наградена и в конкурса "Мелодия на годината".

Поклон пред паметта й!

 

Маргрет Николова певица музика
