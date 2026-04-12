Почти се стигнало до бой на преговорите между Иран и САЩ?

Турският журналист и координатор по политиките за сигурност в телевизия Habertürk TV, Четинер Четин, съобщи в социалната мрежа X за сериозен инцидент по време на преговорите между иранската и американската делегация в Пакистан.

Според неговите твърдения, между иранския външен министър Абас Арагчи и пратеника на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф е възникнало остро напрежение, което едва не е прераснало във физическа саморазправа.

Четин посочва, че причина за конфликта е било дълбоко несъгласие относно управлението на Ормузкия проток.

"Преди няколко минути възникна напрежение между министър Абас Арагчи и Уиткоф, което поради сериозно разногласие относно управлението на Ормузкия проток почти прерасна във физически сблъсък", написа той.

В публикацията си журналистът добавя и посланието: "Никога не заплашвайте иранците", с което предполага, че до ескалацията се е стигнало след натиск или заплахи по време на разговорите.

Към момента тези твърдения не са официално потвърдени. Те обаче се вписват в по-широкия контекст на провалените преговори между САЩ и Иран в Исламабад, по време на които не беше постигнато споразумение по ключови въпроси, най-вече относно ядрената програма и сигурността в Ормузкия проток.

Преговорите приключиха без успех

САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след продължилите около 21 часа преговори в Пакистан, съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

По думите му американската делегация напуска разговорите заради съществени разногласия, като Иран не е приел поставените от Вашингтон условия, включително отказ от производство на ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

"Лошата новина е, че не постигнахме споразумение, и мисля, че това е лоша новина за Иран много повече, отколкото за Съединените американски щати", заяви Ванс. "Връщаме се в САЩ без договореност. Казахме много ясно какви са нашите червени линии."

Той добави, че по време на преговорите е разговарял шест пъти с президента Доналд Тръмп.

Прекомерните изисквания от страна на Съединените щати са попречили на постигането на обща рамка и споразумение, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Тасним. Според иранската медия продължилите около 21 часа преговори в Пакистан са приключили без споразумение.