1.77 € за литър достигна средната цена на дизела у нас

Същата тенденция важи и за цената на бензина A95

13.04.2026 | 12:39 ч. Обновена: 13.04.2026 | 14:22 ч.
Графика: НАП

Средната цена на дизела у нас достигна 1,77 евро за литър. Това показват последните данни на Национална агенция за приходите (НАП), публикувани на сайта й.

Това е най-високата средна цена за този вид гориво, отчетена от НАП.

За сравнение на 1 април средната цена е била 1 евро и 68 евроцента за литър.

Същата тенденция важи и за цената на бензина A95. Той достига най-високата си средна цена от началото на април – 1,48 евро за литър, става ясно от данните на приходната агенция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

