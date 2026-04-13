1.77 € за литър достигна средната цена на дизела у нас

Средната цена на дизела у нас достигна 1,77 евро за литър. Това показват последните данни на Национална агенция за приходите (НАП), публикувани на сайта й.

Това е най-високата средна цена за този вид гориво, отчетена от НАП.

За сравнение на 1 април средната цена е била 1 евро и 68 евроцента за литър.

Същата тенденция важи и за цената на бензина A95. Той достига най-високата си средна цена от началото на април – 1,48 евро за литър, става ясно от данните на приходната агенция.