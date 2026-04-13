Историческо: Унгарците свалиха Орбан от власт, победител е Мадяр СНИМКИ

Унгарските избиратели свалиха от власт дългогодишния премиер Виктор Орбан след 16 години във властта. Той бе победен от лидера на проевропейската десноцентристка партия ТИСА Петер Мадяр, чиято формация ще има конституционно мнозинство в новия парламент.

Безпрецедентни 3,5 милиона гласа за ТИСА

"Свалихме режима на Орбан. Освободихме Унгария и си върнахме родината", каза Мадяр в победната си реч, цитиран от унгарската агенция МТИ, допълвайки, че е получил подкрепата на безпрецедентните 3,5 милиона избиратели, което по думите му е мандат за управление, какъвто никоя друга партия в демократичната история на Унгария не е получавала.

Мадяр, бивш съратник на Орбан, който заложи в кампанията си на послание за борба с корупцията и на решаване на проблемите от ежедневието на сънародниците си като здравеопазването и обществения транспорт, обеща да възстанови отношенията на Будапеща с ЕС и НАТО, които пострадаха доста при Орбан. Европейските лидери побързаха да поздравят Мадяр.

Победата му се очаква да промени политическата динамика в ЕС, където Орбан предизвикваше смут с честото си вето на ключови решения, което породи опасения, че иска да разбие блока отвътре, отбелязва Асошиейтед прес.

При преброени над 98% от изборните протоколи Мадяр събира над 53% от гласовете, а управляващата партия ФИДЕС на Орбан – около 38%, според данните на централната избирателна комисия.

Орбан призна поражението си

Премиерът преди това призна поражението си в реч пред привържениците си в Будапеща. "Каквото и да се случи, аз ще служа на родината, дори и в опозиция."

Орбан поздрави Мадяр за победата в телефонен разговор.

Мадяр каза пред привържениците си, които се събраха в Будапеща, че предстои "огромна работа" и призова Орбан в оставащото време от управлението си да не взема никакви дългосрочни решения, които биха могли да попречат на бъдещия кабинет.

Мадяр обеща да е лоялен съюзник н ЕС и НАТО

Мадяр каза, че на тези, които "грабеха страната ни (Унгария)", ще бъде потърсена отговорност и обеща да бъде лоялен съюзник в ЕС и НАТО.

Мнозинството от две трети на ТИСА ще позволи на партията да променя конституцията и да замени хора на ключови длъжности, назначени от Орбан. В противен случай всякакви подобни действия биха могли да бъдат блокирани от Конституционния съд.

Гласуваха рекордните 80% от унгарците

Изборите, които бяха определени като най-важните от началото демократичния преход през 1989 г., привлякоха рекордна активност от страна на гласоподавателите. До урните отидоха почти 80% от имащите право на глас.

По време на управлението си 62-годишният Орбан беше обвиняван, че гради полуавторитарна система, ограничава медиите и независимостта на съдебната система, репресира ЛГБТ правата и тласка Унгария към противопоставяне с ЕС и в руската орбита, отбелязва ДПА.

Той беше знаменитост в очите на много консерватори в САЩ от движението на президента Доналд Тръмп МАГА.

В ЕС той многократно използваше правото си на вето, за да блокира помощта за Украйна за отблъскване на руската инвазия и това допринесе за напрежението с Брюксел, който блокира европейски средства за Будапеща в размер на милиарди евро заради безпокойство за състоянието на върховенството на закона.

Мадяр – носител на промяната

Мадяр, 45-годишен бивш съратник на Орбан и член на ФИДЕС, който се отдели преди две години, за кратко време успя да създаде масово политическо движение, позиционирайки се като носител на промяната. Той агитираше неуморно в цялата страна и успя да разшири ветрилото на подкрепата си извън традиционните рамки на големите градове, достигайки до по-малките населени места.

Мадяр пропагандираше борба с корупцията и лошото управление и обеща да възстанови отношенията с ЕС и западните съюзници.

Путин ще бъде лишен от един от най-важните си съюзници в ЕС

Падането на Орбан ще лиши руския президент Владимир Путин от един от най-важните си съюзници в ЕС и ще предизвика трусове в десните политически кръгове на Запад, включително в Белия дом, отбелязва Ройтерс.

Унгарският премиер получи публична подкрепа от правителството на Тръмп, чиято кулминация беше посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс миналата седмица, а също и от Кремъл и крайнодесни лидери от цяла Европа.

Но предизбирната му кампания пострада от медийни публикации, в които се твърди, че е съглашателствал с Москва по дипломатически и политически въпроси.

Орбан, който отрече да е вършил нещо нередно, каза, че целта му е да защити унгарската национална идентичност и традиционните християнски ценности в ЕС, а също и сигурността на Съюза в един опасен свят.

(БТА)