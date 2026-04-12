Рекордна активност на изборите в Унгария: Опашки се извиха пред секциите, 55% вече гласуваха СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 12 / 12

Рекордна избирателна активност се отчита на парламентарните избори в Унгария до момента. Към 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско) 54,14% от унгарците са дали своя вот или 4 075 272 души.

Само два часа по-рано, към 11:00 ч., активността беше 37,98%, което показва, че високото темпо на участие се запазва.

Активността беше 16,89% към 9:00 ч. местно време, а в 7:00 ч. беше 3,46%, което на практика е почти двойно повече спрямо същия час на предишните избори.

През 2022 г. към 11:00 ч. бяха гласували 25,77% от избирателите. При изборите през 2002 г., които и досега държат рекорда по обща активност, на втория тур към 11:00 ч. участие са взели 30,27% от избирателите.

Анализаторът Матьош Боди заяви, че именно данните към 11:00 ч. като най-важния показател за хода на изборния ден. По-рано той заяви, че очаква общата избирателна активност да достигне между 75 и 80%.

"Унгарците са много нетърпеливи да гласуват. Всъщност, данните за избирателната активност за 11:00 ч., все още доста рано сутринта, са удивително високи, представляващи близо 40% от имащите право на глас. Това е с 12 процентни пункта повече, отколкото на предишните избори през 2022 г.", каза журналистът от Interia и polsatnews.pl Якуб Кшивиецки.

По думите му мобилизацията и от двете страни е огромна, добавяйке, че с такъв голям интерес следващото правителство ще има огромен социален мандат.

Пред много избирателни секции в страната се образуваха дълги опашки. Така още преди обед настоящият вот бележи най-високата активност, отчитана досега към този час.

Петер Мадяр и Виктор Орбан дадоха своя вот

Около 8:30 ч. Петер Мадяр, лидер на опозицията и партия TISZA, и Виктор Орбан, унгарски премиер и лидер на Фидес, гласуваха. Според анкетите резултатът от изборите ще бъде решен между техните партии.

Настоящият ръководител на правителството в Будапеща подчерта веднага след гласуването, че "волята на избирателите трябва да бъде уважавана".

"Европа се насочва към сериозна криза. Нуждаем се от силно национално единство, за да се справим с предстоящите кризи", каза Орбан. "Тук съм, за да победя", подчерта той, цитиран от Ройтерс. "Много добре, колкото повече сме, толкова по-добре", отговори той в отговор на въпрос за активността.

Орбан беше попитан и дали е подценил лидера на "Тиса" Петер Мадяр.

"Никого не подценяваме", каза премиерът.

На въпрос какво би казал на Мадяр в изборната сутрин, Орбан заяви, че е отправил посланието си към избирателите. Попитан каква загуба би го накарала да се оттегли като лидер на ФИДЕС, той отговори кратко: "Голяма".

На свой ред, лидерът на унгарската опозиция, след като напусна урните, обяви, че ако спечели, той и партията му ще започнат борба с корупцията. Той заяви, че очаква рекордна избирателна активност и предупреди, че в някои секции именно един или два гласа може да се окажат решаващи.

След вота си Мадяр направи кратко изявление пред медии в Будапеща, в което каза, че досега на платформата на "Тиса" за сигнали за изборни нарушения са постъпили около 60 сигнала. Той призова институциите да реагират незабавно при всяко съмнение за изборна измама и да прилагат закона с цялата му строгост. Той нарече съперниците си "мафиотите от ФИДЕС".

"Никой не може сериозно да мисли, че "Тиса", а с нея и Унгария, няма да спечели изборите", категоричен бе той. той. "Трябва да деблокираме замразените средства от ЕС", добави кандидатът.

В Унгария няма период на предизборно мълчание, а само забрана за провеждане на кампания в радиус от 150 метра от избирателните секции. Всички граждани над 18 години могат да гласуват. Победител в даден район е кандидатът, получил най-много гласове, без да се изисква мнозинство. Местата се разпределят по метода на д'Онд.

Гласуването ще продължи до 19:00 часа, въпреки че чакащите на опашки пред избирателните секции все още ще имат възможност да гласуват. Въпреки че в Унгария не се провеждат екзитполове, предварителните частични резултати са налични приблизително час след края на вота. След това те се обработват от статистически модели, които предоставят прогнози за общите резултати от изборите.

Мобилизираните избиратели от чужбина биха могли да играят значителна роля в тазгодишните избори. Гласовете им обаче ще станат известни едва в самия край. Те трябва да бъдат получени в страната най-късно до четвъртък и преброени до събота. Едва тогава ще знаем окончателния резултат от унгарските избори.

Ще има ли смяна на правителството след 16 години?

Неделните избори биха могли да отбележат края на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Според независими проучвания преднината на Тиса пред Фидес е 9 процентни пункта. Според едно от последните предизборни проучвания на Publicus, се очаква избирателната активност да бъде рекордна, оценена на 76 процента.

Според проучванията, единствената партия с шанс да влезе в парламента освен Фидес и Тиса е крайнодясната Mi Hazank. С разлика в гласовете до 10 процента между двете основни партии, най-вероятно е новият парламент на Унгария да бъде двупартийна система.