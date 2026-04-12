Русия издига седем нови кули за ПВО около резиденцията на Путин във Валдай

Според доклад на Радио "Свобода" през март 2026 г. Русия е построила седем нови кули, оборудвани със системи за противовъздушна отбрана "Панцир", около резиденцията на Владимир Путин във Валдай.

Сателитни изображения от Planet.com показват, че строителството на всичките седем кули е започнало едновременно на 17 март. Някои от конструкциите вече са оборудвани със системи за противовъздушна отбрана земя-въздух. Защитните съоръжения вече са организирани в два пръстена - с голям и малък диаметър - около резиденцията, с което общият брой на системите за противовъздушна отбрана в непосредствена близост достига 27.

Известно е, че убежището във Валдай е основна резиденция на Алина Кабаева и синовете на Путин.

Съобщава се, че там се помещава и точно копие на кабинета на руския лидер в Кремъл.

Укреплението на резиденцията следва подобен модел, наблюдаван на други стратегически обекти. Преди това в Специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан, където Русия произвежда дронове "Геран" - модифицирани версии на иранските безпилотни летателни апарати "Шахед".

Увеличението на личната сигурност на руския лидер съвпада със забележим спад във вътрешния му авторитет

На 10 април данни от държавната социологическа агенция VtsIOM показаха, че официалният рейтинг на одобрение на Путин е спаднал до 67,8%, най-ниското му ниво от февруари 2022 г. Независими оценки сочат още по-рязък спад, като рейтингите на доверие с "отворени въпроси" до сринаха до 29,5%.

Анализаторите свързват нарастващата физическа и политическа изолация на Кремъл с нарастващата умора от войната и факта, че украинските удари с дронове все по-дълбоко "проникват в сърцето на европейска Русия", според социолога Константин Гаазе. Въпреки празничното православно великденско примирие, което е в ход в момента, бързото изграждане на отбранителни кули предполага, че Кремъл се готви за дългосрочна ескалация на въздушните заплахи срещу най-чувствителните си места.