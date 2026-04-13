Премиерът Гюров пред "Политико": Изборите в България не са за продан

Изборите в България не са за продан, каза в интервю за онлайн изданието "Политико" служебният министър-председател Андрей Гюров. Парламентарният вот ще се произведе в неделя, 19 април.

Българският премиер обещава по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на изборите, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори в рамките на последните пет години, отбелязва "Политико".

Искаме да защитим изборите, не да ги направляваме

"Това, което искаме да направим като правителство, е - за първи път - да защитим изборите, а не да ги направляваме“, посочи той в интервюто. "Хората могат да видят, че тези избори се защитават", смята Гюров.

През последните седмици властите задържаха над 200 души като част от национална акция срещу купуването на гласове и принудата, включително чрез програми за социална подкрепа като помощи за отопление и топли обяди за уязвими хора. В някои случаи местни служители, включително началници на пощенски служби, са дезинформирали избирателите, че държавните помощи идват от конкретни политически партии. Руски гражданин е бил хванат и при извършване на избирателни измами в Стара Загора, Централна България чрез местната избирателна комисия, каза още Андрей Гюров.

"Вместо да се манипулират гласовете на отделни лица... [или] да се купи един глас, с едно действие могат да се купят хиляда гласа", коментира служебният премиер.

Коалиционните правителства са компромиси

Според премиера Гюров коалиционните правителства са се фокусирали повече върху запазването на властта, отколкото върху осъществяването на реформи по самите въпроси, за които населението е протестирало. "Тези коалиции са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло“, заяви Андрей Гюров в интервюто си за "Политико".

Докато тези основни въпроси не бъдат разгледани, България рискува да остане в капана на цикъл на политическа нестабилност и отдръпване на избирателите, предупреждава служебният премиер.

България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи

Той настоява, че България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи като НАТО и стратегически играч в областта на сигурността в Черно море.

"Не можем да чакаме "подходящия момент", когато става въпрос за сигурността", каза Гюров, като добави, че партньорството с Киев предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности и оборудване, както и инфраструктура за армията с двойно предназначение - военно и гражданско.

Правителството се стреми и да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани, включително Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, от който Гюров изтегли страната.

(БТА)