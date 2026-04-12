Унгария отбеляза най-високата избирателна активност в историята си, Орбан загуби?

В 19 часа приключи изборния ден в Унгария. Избирателната активност беше рекордна за историята на страната - към 18:30 ч. местно време (19:30 ч. българско) участие в изборите бяха взели 77,80% от избирателите. Така вотът подобри досегашния абсолютен рекорд по активност в страната от 73,5%, отчетен през 2002 г.

Проучванията на общественото мнение показват, че премиерът Виктор Орбан и неговата националистическа партия Фидес ще загубят властта след 16 години от дясноцентристката, проевропейска партия Тиса, водена от Петер Мадяр, бивш помощник на премиера.

Според данните, публикувани от социологическата агенция "Медиан", партията "Тиса" на Петер Мадяр е получила 55,5 % от гласовете, докато за "Фидес" на Виктор Орбан се прогнозират 37,9 %.

За крайнодясното движение "Нашата родина" (Mi Hazánk) се прогнозират 3,9 % от гласовете.

В Унгария не са публикувани официални резултати от екзитполовете, но според кореспондента на Digi24 в Будапеща, екрани в района, където са събрани поддръжниците на Петер Мадяр, са показали данни от анкети, според които Тиса би получила 54% от гласовете, а Фидес - около 40%. Данните са трудни за изчисляване поради избирателната система.

Гласуването продължава в избирателните секции в диаспората, които все още са отворени.

Очаква се избирателната активност да достигне 80%, според унгарския уебсайт Telex.

Обвинения в измами и от двете страни

Лагерът на унгарския премиер Виктор Орбан и опозицията се обвиняват взаимно в изборни измами, тъй като двете страни се готвят за потенциална конфронтация относно резултатите от ключовите избори в неделя, съобщава POLITICO.

Ранната активност е рекордна в посткомунистическата история на Унгария. Докато унгарците гласуваха, поддръжниците на Орбан вече се готвят за сблъсък след обявяването на резултатите, след като секциите затворят в 19:00 ч.

И двете страни се обвиняват взаимно в изборни измами, а експерти предупреждават, че резултатът може да бъде оспорен в съда, независимо кой ще спечели.

Стотици международни наблюдатели пристигнаха в Будапеща, докато лагерът на Орбан е създал свои собствени групи за наблюдение. Дузина евродепутати от дясната група "Патриоти за Европа" са регистрирани като наблюдатели, заедно със 100 наблюдатели, свързани с групи, обединени с Орбан – което подготвя почвата за това, което експертите предупреждават, че ще бъде сблъсък на наративи с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, което унгарското правителство отхвърли като политизирано.

Документален филм на независими журналисти "Цената на един глас", излъчен на 26 март, разкри широко разпространеното купуване на гласове и манипулиране на гласове в полза на партията "Фидес" на Орбан в селските общности. Очевидци казаха, че партията е предлагала пари в замяна на гласове.

Михай Гер, местен общински съветник от Зелената партия в село Албертирша, каза пред POLITICO, че в неговия район на хората са били предлагани до 30 000 форинта - 80 евро - да гласуват за Фидес.

Унгарският бизнесмен Дьордь Ваберер заяви във Facebook в неделя, че ще предложи 300 000 форинта на всеки, който открие изборни измами.

2400 наблюдатели на над 100 места в Унгария ще документират измами Същият консорциум, който продуцира документалния филм "Цената на един глас", е организирал мрежа от 2400 наблюдатели на над 100 места в Унгария, за да документира измами, съобщи пресслужбата на консорциума DE! пред POLITICO. Те планират да предават на живо всички твърдения за измами, които открият, в YouTube канал.

Унгарската партия "Тиса" е предоставила собствена система за докладване на измами на избирателите. "Фидес" последва примера им, като създаде гореща линия и специален имейл адрес.

"По-голямата част от тези нарушения са свързани с Тиса. Те го наричат ​​измама - но те са тези, които я извършват", каза Чаба Дьомьотьор, евродепутат от Фидес, в неделя сутринта. "Въз основа на жалбите на Фидес са открити 639 случая на изборни нарушения и 74 жалби срещу полицията се разрешават", каза Дьомьотьор.

Лидерът на опозицията Мадяр заяви в неделя сутринта, че ще приеме резултатите, стига да няма сериозни изборни измами, призовавайки избирателите да докладват за всички нередности, които наблюдават, съобщи HVG.

Мадяр обвини правителството на Орбан в подготовка на акции под фалшив флаг

Мадяр заяви, че ако изборите са честни и свободни, тогава Тиса ще спечели и обвини правителството на Орбан, че подготвя акции под фалшив флаг, за да анулира резултатите в районите, където Тиса води.

Междувременно международният говорител на Орбан, Золтан Ковач, публикува съобщение в X в неделя сутринта, обвинявайки Тиса, че подготвя терена за щурмуване на правителствени сгради, ако загубят.

"Мястото има значение - и това говори много", каза Ковач за планираното парти за наблюдение на изборите на Тиса, което, както той посочи, се провежда на няколко пресечки от резиденцията на премиера. "Една кратка разходка е достатъчна, за да превърне тълпа, която "гледа резултатите", в такава, която "предприема действия". Ако резултатът се окаже неблагоприятен, конфигурацията позволява бърза мобилизация в политически чувствително място. В напрегнат момент близостта може да се превърне в ескалация."

Eвропа очаква резултати

Вотът се следеше с изключително внимание, тъй като се смята за най-оспорвания от идването на Виктор Орбан на власт. Управляващата ФИДЕС се изправи срещу "Тиса" на Петер Мадяр, която водеше със значителна разлика в последните социологически проучвания.

След като гласува, Орбан заяви, че е "тук, за да спечели", а по-късно написа, че мирът и сигурността на Унгария може да зависят и от един глас. От своя страна Мадяр обяви, че управлението на Орбан е в "последните си часове" и призова избирателите да гласуват, защото "всеки глас има значение".

Очаква се ясна картина на резултатите да започне да се очертава по-късно тази вечер, след началото на преброяването. |