Нова „висота“: Тръмп публикува свое изображение като Иисус Христос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава провокациите, като използва генерирано от изкуствен интелект изображение - този път американският президент се "представи" като "изцелител" на военните и ветераните. На базата на класическата християнска иконография на Иисус Христос като Лечител Тръмп публикува своя "образ" в Truth Social.

Поредната провокация идва само няколко часа след като Тръмп отправи остра критика към папа Лъв ХІV, припомня „Фокус“.

Доналд Тръмп е представен в ролята на месия. Дрехите му – бял хитон и червен химатий (наметало). Това са традиционните цветове, с които се изобразява Иисус в православната и католическата иконопис. Белият цвят символизира божествената чистота, а червеният – саможертвата и царската власт.

Сцената - "Изцеление на болния“

Композицията директно препраща към библейските сюжети, в които Иисус полага ръка върху болен или немощен човек, за да го излекува. Светлината, излизаща от ръката му, имитира божествената енергия (благодат). Около Тръмп са представени образите на военни и ветерани, в небесния сегмент се виждат душите на американските военни, отправящи се към небето.

Религиозни символи в светски контекст

Изображението заменя традиционните религиозни фигури със светски и национални символи:

Ангелите в небето са заменени от войници и самолети изтребители.

Светиите/Апостолите са заменени от обикновени американски граждани (работник, медицинска сестра, войник).

Светият Дух (често изобразяван като гълъб) е заменен от американския орел.

Визуална прилика с мормонското изкуство

Стилът на изображението силно напомня на илюстрациите на Дел Парсън (Del Parson), чиито изображения на Иисус са изключително популярни в САЩ и често се използват от мормоните.

През годините Доналд Тръмп често е използвал религиозни символи по начини, които са предизвиквали бурни обществени и политически дебати.

През 2020 година, по време на протестите след смъртта на Джордж Флойд (убит при арест, смъртта му предизвика масови протести), органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат мирни демонстранти от парка "Лафайет“, за да може Тръмп да премине пеша до близкия храм. Той застана пред църквата и вдигна Библията за снимка.

След опустошителното торнадо в Алабама през 2019 г. Тръмп посети местна църква, за да се срещне с оцелелите. Той започна да дава автографи върху кориците на Библии на присъстващите, точно както би подписал шапка или плакат.

През 2024 г. Тръмп обяви партньорство за продажба на издание, наречено "God Bless the USA Bible", наречена още "Библията на Тръмп".

В социалните си мрежи (Truth Social) Тръмп неколкократно е споделял публикации, които го сравняват с Иисус или внушават, че той преминава през подобни "преследвания“.

През март 2024 г. той сподели съобщение от последовател, което цитираше Псалм 109 и прави паралел между съдебните му процеси и страданията на Христос по време на Страстната седмица.