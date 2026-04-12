Първи официални данни от Унгария: Виктор Орбан е детрониран НА ЖИВО

Партия "Тиса" на Петер Мадяр поведе в първите частични резултати от парламентарните избори в Унгария.

Виктор Орбан губи парламентарните избори в Унгария, при 21.54% преброени бюлетини.

Към момента партията на Орбан взима 62 мандата (31,16%). "Тиса" и Петер Магяр взимат 128 мандата (64,32%).

В новия унгарски парламент влиза и партията "Нашата родина" с 8 мандата (4,02%).

Така първите данни очертават преднина за "Тиса" докато ФИДЕС-КДНП изостава значително спрямо основния си съперник. Очаква се с напредването на обработката картината на вота да стане по-ясна.

Гледайте на живо преброяването ТУК

Първите думи на Мадяр: Оптимисти сме

В първите си изявления след затварянето на секциите, Петер Мадяр говори за това, което той нарече "исторически ден".

Мадяр се обяви за "оптимист, но предпазлив", след като някои социологически проучвания го посочиха за победител. Председателят на партия "Тиса" призова своите поддръжници и всички унгарци да останат оптимисти и спокойни.

"Виждаме и чуваме сигналите, които показват какво подготвя държавната партия, какви провокации биха могли да се случат. Признаци на лудост започват да ги обземат и те имат халюцинации за всякакви въоръжени нападения и окупация на обществени сгради. Всеки, който може да брои до две или има елементарни логически способности, знае, че партия, която очаква да постигне убедителна победа в такава несправедлива избирателна система, няма интерес да извършва каквито и да било актове на насилие", каза Мадяр, според Telex. "Ако резултатите са такива, каквито очакваме, нека организираме голям унгарски карнавал. Видяхме последните проучвания и въз основа на данните за избирателната активност и информацията, която получаваме, сме оптимисти."

Според него високата избирателна активност означава няколко неща, като например това, че голяма част от унгарците са разбрали колко важни са настоящите избори.

"Това се превърна и ще бъде празник на демокрацията", каза Мадяр.

Окончателните резултати от парламентарните избори в Унгария може да се отложат за началото на май

Окончателните резултати от парламентарните избори може да се отложат за началото на май, ако кандидатите и организациите, които са ги номинирали, използват всички правни средства за обжалване. Според унгарския избирателен закон, гласовете трябва да се броят във всяка избирателна секция в неделя вечерта, докато се получи един и същ резултат два пъти подред.

Тези данни могат да бъдат записани в официални протоколи, които трябва да бъдат подписани от всички членове на комисиите за преброяване на гласовете.

Има обаче 106 избирателни секции, където урните не са били затворени след гласуване. В тези избирателни секции гласовете се броят едва след като гласовете на гласувалите в дипломатически мисии и чрез регистрирани избиратели стигнат до избирателната секция.

Избирателните комисии за едномандатните избирателни райони ще установят резултатите от изборите в едномандатните избирателни райони най-късно до събота, 18 април. Ако разликата между двамата кандидати, класирали се на първо място, е сто гласа или по-малко, кандидатът, класиран на второ място, може да поиска повторно преброяване на гласовете. В този случай, след преброяването, Избирателната комисия ще установи резултатите от избирателния район не по-късно от понеделник, 20 април.

След като Избирателната колегия установи индивидуалните резултати от избирателните райони на парламентарните избори, може да се подаде жалба до Националната избирателна комисия в тридневен срок, т.е. до четвъртък, 16:00 часа, в случай на решения, установяващи резултатите, взети в понеделник.

Няма самостоятелно обжалване срещу решението на комисията по преброяване на гласовете, установяващо резултатите от избирателната секция; то може да се оспори само по съдебен ред заедно с жалба срещу решението на избирателната комисия, установяващо резултатите. След това може да се подаде жалба. Жалба може да се подаде на основание, че решението за установяване на резултатите от избирателна секция за избори в едномандатен избирателен район е незаконосъобразно или че са нарушени правилата, уреждащи сумирането на резултатите от избирателните секции и установяването на резултатите от изборите. Например, нарушение на закона може да възникне, ако комисия по преброяване на гласовете неправилно е преброила подадените гласове за отделни кандидати или е приела невалиден вот за валиден.

Жалба може да бъде подадена и ако избирателната комисия е сумирала неправилно данните в протоколите, получени от избирателните секции, или е пропуснала някоя от данните. Националната избирателна комисия (NVB) има три дни да разгледа жалбата, като крайният срок е 26 април. Ако жалбата може да бъде разгледана само чрез преброяване, тя има шест дни за това, като крайният срок е 29 април.

Преброяване обаче не се нарежда само защото разликата в гласовете е малка. Преброяване може да се извърши само ако комисията по преброяване на гласовете не е действала в съответствие със закона. Има тридневен срок за подаване на заявление за съдебен контрол срещу решението на NVB, а Курията също има три дни, за да разгледа заявлението.

Социологическите проучвания също са на страната на Мадяр

На екрани в района, където са събрани поддръжниците на Петер Мадяр, са показали данни от анкети, според които Тиса би получила 54% от гласовете, а Фидес - около 40%. Данните са трудни за изчисляване поради избирателната система.

Две проучвания на общественото мнение, проведени преди изборите показват, в края на гласуването, убедителна победа за опозиционната партия Тиса, което би означавало, че Петер Мадяр ще свали Виктор Орбан.

Анкетата на Median показа, че партията на Мадяр печели 57,1% от гласовете. Това предполага, че Тиса би спечелила 135 места, малко над 133-те, необходими за мнозинство от две трети, докато анкета на 21 Research Centre дава на Мадяр 55% и 132 места. Median предполага, че партията на Орбан може да получи 37,1% от гласовете, а 21 Research Centre дава на Фидес 38%.

Това са само проучвания на общественото мнение – Median заявява, че проучването е проведено между 7 и 11 април, докато Research Center 21 заявява, че проучването е проведено между 8 и 11 април. Това в никакъв случай не са екзит полове.

Какво се случва след изборите?

Президентът Тамаш Сульок ще свика новия парламент в рамките на 30 дни след изборите, вероятно през май. През 2022 г. изборите се проведоха на 3 април, а новият парламент се събра на 2 май. Министър-председателят се избира от парламента с обикновено мнозинство от гласовете. Президентът на Унгария представя предложение за поста министър-председател – обикновено кандидатът на спечелилата партия – и след това парламентът гласува по номинацията. Ако парламентът не успее да избере предложеното лице, президентът представя ново предложение в рамките на 15 дни. Ако парламентът отново не успее да избере нов министър-председател, президентът може да разпусне парламента и да свика нови избори.