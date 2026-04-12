Орбан призна загубата: Резултатът е болезнен, но ясен ВИДЕО

Резултатът от изборите е болезнен, но ясен. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан, признавайки загубата на парламентарните избори в Унгария.

Той вече е позвънил на победителя - Петер Мадяр от "ТИСА", за да го поздрави.

"Резултатът от изборите е болезнен, но ясен. Поздравих победилата партия", сподели отиващият си министър-председател.

Петер Мадяр също потвърди, че е получил обаждане от Орбан.

"Премиерът Виктор Орбан ни честити победата по телефона", написа той във Facebook.

"Благодаря ти, Унгария", заяви лидерът на опозицията, като така реагира на резултатите от вота за парламент.

Очевидната отстъпка дойде, след като в момента са преброени по-малко от половината от гласовете.

Малко след 21:00 ч. Виктор Орбан пристигна в "Балната" в Будапеща за изборната вечер на ФИДЕС.

"Все още не знаем какво ще означават резултатите от изборите за съдбата на нашата страна и нация, времето ще покаже, но ние ще служим на страната си дори от опозиция", каза Орбан. "Задачата пред нас е ясна, тежестта на управлението не пада върху нас, така че нашата задача сега е да укрепим нашата общност. 2,5 милиона унгарци ни подкрепиха, никога няма да ги разочароваме. Всеки трябва да знае едно нещо, тук, в тази зала, и в цялата страна: никога, никога, никога няма да се откажем!"

По време на речта му част от присъстващите ръкопляскаха, но премиерът не излезе на подготвената отвън сцена пред симпатизантите, а говори вътре в сградата. В тълпата имаше и хора със сълзи в очите.

Преброени са 66,69% ​​от гласовете

След преброяване на 66,69% ​​от гласовет "ТИСА" е начело със 137 места, следвана от "ФИДЕС", партия, водена от Виктор Орбан, която заедно с КДНП има 55 места.

От тях "ТИСА" има 95 едномандатни мандата и 42 в партийни листи, докато "ФИДЕС" и КДНП получават 44 мандата в партийни листи и 11 едномандатни мандата.

В процентно изражение "ТИСА" получава 53,27% от гласовете в листите, докато "ФИДЕС" получава заедно с КДНП 38,08%.