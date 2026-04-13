Украйна отмени препоръката към гражданите да не пътуват до Унгария

Украинското външно министерство отмени препоръката си гражданите да се въздържат от пътувания до Унгария, предаде Укринформ.

„Във връзка с края на унгарската предизборна кампания за произведения вчера вот Министерството на външните работи отменя препоръката си гражданите да избягват пътувания до Унгария. Тази кампания, която за съжаление беше изпълнена с манипулации по отношение на Украйна, вече е зад гърба ни. Съответно опасността от провокации, довели до тези ограничения, вече не е налице", заяви във фейсбук външният министър на Украйна Андрий Сибига.

След 16 години като премиер Виктор Орбан ще сдаде властта, след като неговата партия ФИДЕС бе победена от ТИСА на Петер Мадяр.

Сибига добави, че министерството сега очаква резултатите от изборите да доведат до нормализиране на отношенията между Украйна и Унгария и че Киев е готов да работи за постигането на тази цел.

„Изборът на унгарския народ демонстрира желанието му да живее в мир, сигурност и просперитет – да живее в наистина независима Унгария, която е част от обединена и свободна Европа, а не в зона на влияние на Москва. Изборът на унгарците бележи и поражението на политиките на изнудване и антиукраинска пропаганда“, допълни той.

Според Сибига предстои внимателна и прагматична работа за намиране на общ език, възстановяване на взаимното уважение и практическото действие на общите интереси. „Ще работим за възстановяване на добросъседските отношения в интерес както на нашите страни, така и на Европа като цяло“, подчерта външният министър.

