Интензивен трафик към столицата: Очакват се над 190 000 автомобила

Натоварен трафик по пътищата в страната в последния почивен ден. По традиция най-засилено е движението по автомагистралите, където и този път не липсваха километрични опашки.

В момента обстановката на входовете на София е изключително тежка поради „голямото завръщане“ след великденските празници. Очаква се над 190 000 автомобила да се влеят в столицата тази вечер.

АМ "Хемус"

Преди обяд тежкотоварен автомобил блокира движението по автомагистрала "Хемус", след като спря в тунел "Витиня". При пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

"Водачът на товарния автомобил, който е аварирал в тръбата в посока София на АМ "Хемус", е отказал съдействие от Агенция "Пътна инфраструктура" и предоставената пътна помощ, която да го премести на безопасно разстояние, и е заявил, че е ангажирал друга пътна помощ от друго населено място", поясниха от полицията.

Шофьорът е бил задържан, а от агенция "Автомобилна администрация" ще проверят дейността на дружеството, чиято собственост е камионът.

Въпреки че движението беше частично възстановено в изпреварващата лента, трафикът остава изключително бавен и "тапата" се разпръсква трудно. Допълнително натоварване има и в района на 7-ми км поради по-ранен инцидент.

АМ „Тракия“

Движението е изключително интензивно. Очаква се пикът да продължи до късно вечерта. Трафикът е натоварен още от района на Ихтиман, хиляди се прибират в столицата с пълни резервоари, макар и на по-високи цени от предишни години.

"Няма как да ограничим това нещо, живеем в 21-ви век. Няма как да стане това нещо, трябва да си оставят хората колите и да ходят пеша? Според мен няма как да стане. Всеки се надява това нещо да е временно", каза шофьор.

"Даже не го гледам, разлика няма, където и да спреш цената е горе-долу една и съща, няма смисъл да го гледам", сподели друг шофьор.

АМ „Струма“ / Е79

Традиционно засилен трафик в района на Владая и на влизане през автомагистрала "Люлин". Въведени са реверсивни ленти в района на Симитли, за да се облекчи потокът към София, но на входа на града при Драгичево се образуват колони.

Ограничения за камиони

Днес до 20:00 ч. е ограничено движението на тежкотоварни автомобили (над 12 тона) по основните магистрали в посока София, за да се освободи място за леките коли.

Ако имате възможност, използвайте алтернативни маршрути (например Подбалканския път вместо АМ „Тракия“) или отложете прибирането за по-късните часове на нощта, тъй като в момента има закъснения от над 40-60 минути на основните входове. 9 минути е задръстването на влизане в София по Подбалканския път преди Горни Богров, и поне 2 км преди включването за Долни Богров и изхода към магистрала Хемус.

Данни на МВР

Интензивно беше и движението в Югозападна България преди Кресна, където се образуваха задръствания. По данни на МВР само вчера под въздействие на алкохол са установени 44 шофьори, а седналите зад волана с наркотици са били общо 7.