Проф. Христова: Кърлежите ще са активни докато не стане сухо и горещо

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова коментира, че кърлежите ще бъдат активни докато времето не стане сухо и горещо.

"Те не понасят нито високите температури, нито прекалената влага, но след всеки дъждовен период и при затопляне активността им се увеличава”, каза още проф. Христова.

По думите ѝ в момента се отчита ръст на случаите на ухапвания от кърлежи, но заболеваемостта остава на нивата от миналата година.

“Най-разпространена остава лаймската болест. Добрата новина е, че тя се лекува успешно с антибиотици, особено когато бъде открита навреме, в първи стадий“, посочи експертът.

Проф. Христова подчерта, че от съществено значение е колко дълго кърлежът е останал прикрепен към тялото. “Критично важно е кърлежът да бъде отстранен възможно най-бързо, защото рискът от предаване на инфекция нараства с времето“.

Както лаймската болест, така и марсилската треска, които се предават чрез ухапване от кърлеж, сравнително лесно могат да бъдат разпознати по характерните си симптоми.

Проф. Христова информира, че по отношение на варицелата се наблюдава спад на заболеваемостта. В момента се регистрират между 400 и 500 случая месечно, докато преди около месец броят им е достигал близо 700 на седмица.

Според проф. Ива Христова тази тенденция показва, че постепенно навлизаме в период с по-благоприятна епидемична обстановка и по-здравословна среда.