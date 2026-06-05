Путин превръща руския изкуствен интелект в семеен проект на Кремъл

Натискът на президента Владимир Путин за технологичен суверенитет на Русия се превръща в семеен бизнес, като развитието на ключови сектори е поверено на една от дъщерите му и децата на близки съюзници.

Катерина Тихонова, по-малката дъщеря на Путин, ръководи „Инопрактика“, технологично ориентирана организация, занимаваща се с изследвания, университетски партньорства и проекти за заместване на вноса, а също така ръководи Института за напреднали изследвания в областта на изкуствения интелект и интелигентните системи към Московския държавен университет, пише Bloomberg.

Ксения Шойгу, чийто баща Сергей е секретар на Съвета за сигурност на Русия, пое ръководството на фонд, който координира подкрепян от правителството проект за изграждане на клъстер за преработка на редкоземни елементи и критични минерали в Сибир.

Натискът на президента Владимир Путин за това, което той нарича технологичен суверенитет на Русия, се превръща в семеен бизнес,

като развитието на ключови сектори е поверено на една от дъщерите му и децата на близки съюзници.

Катерина Тихонова, по-малката дъщеря на президента, и Ксения Шойгу, чийто баща Сергей е секретар на Съвета за сигурност на Русия, участват във водещия икономически форум на Путин в Санкт Петербург, където изкуственият интелект, цифровите услуги и надпреварата за редкоземни метали са основни теми.

39-годишната Тихонова ръководи "Инопрактика", технологично ориентирана организация, занимаваща се с изследвания, университетски партньорства и проекти за заместване на вноса. Влиянието ѝ се е увеличило значително, тъй като Русия ускори усилията си за разширяване на вътрешния индустриален капацитет, включително в области като дроновете, за да отслаби въздействието на безпрецедентните западни санкции заради войната.

Тя също така ръководи Института за напреднали изследвания в областта на изкуствения интелект и интелигентните системи към Московския държавен университет, който през 2023 г. пусна суперкомпютъра „МГУ-270“ специално за изкуствен интелект.

35-годишната Шойгу пое тази година ръководството на фонд, който координира финансиран от правителството проект за изграждане на клъстер за преработка на редкоземни и критични минерали в Сибир.

Русия се опитва да намали зависимостта си от чуждестранни технологии и вериги за доставки в отговор на санкциите, наложени откакто Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. Докато Кремъл налива подкрепа в сектори, свързани с отбраната, технологичните иновации и критичните суровини, той разчита на лични връзки между мрежа от лоялни помощници и техните потомци, за да постигне целите си.

"Освен ролята си на „надзорници“, повечето членове на разширеното „семейство“ на Путин – включително помощници и деца на лоялисти – са полезни за малко друго", каза Николай Петров, старши научен сътрудник в Центъра за нови евразийски стратегии, мозъчен тръст, основан от дългогодишния опонент на Путин Михаил Хордоковски. "Техните роли са по-малко свързани с резултатите, отколкото с покровителството."

Путин не е признал публично, че Тихонова и по-голямата ѝ сестра Мария Воронцова, 41-годишен ендокринолог, са негови дъщери, настоявайки за поверителност на семейството си, дори когато те са заемали все по-видни обществени позиции. За разлика от САЩ и Европа, където политиците рутинно се снимат със семействата си, няма официални снимки на Путин с дъщерите му.

Нито една от жените не използва фамилното му име. Тихонова е родена в Дрезден в комунистическа Източна Германия, където Путин е служил като офицер от КГБ, и е получила фамилното си име от бащиното име на баба си по майчина линия, според съобщения в медиите.

САЩ, Европейският съюз (ЕС) и Обединеното кралство ги санкционираха като дъщери на Путин през април 2022 г. заради войната. САЩ заявиха, че работата на Тихонова подкрепя руската отбранителна индустрия.

След западните санкции, наложени след анексирането на Крим от Русия през 2014 г., „Инопрактика“ става все по-важна, тъй като подкрепяни от Кремъл проекти, свързани със заместване на вноса, изкуствен интелект, генетика и цифрови платформи, преминават през организацията на Тихонова.

Тя е свързана с производството на дронове, сектор, който придобива критична роля с напредването на войната на Русия с Украйна. "Геоскан", най-големият производител на дронове в Русия, брои "Инопрактика" сред своите акционери, след като фондацията придоби 10% дял в компанията през 2023 г.

Украински дронове са атакували Санкт Петербург в деня на откриването на Международния фестивал за спешни медицински изследвания в сряда, като президентът Володимир Зеленски заяви, че силите му са ударили петролния терминал в Петербург.

Руските противовъздушни отбранителни системи свалиха 59 дрона над Ленинградска област около Санкт Петербург, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в Telegram.

Заедно с големи руски компании, включително Росатом, Ростех, Русал и Норилск Никел, центърът, ръководен от Шойгу, планира да създаде клъстер за дълбока преработка на цветни, редки и редкоземни метали в района Ангара-Енисей в Сибир.

Сергей Шойгу, дългогодишният съюзник на Путин и негов министър на отбраната в ранните години на войната в Украйна, проведе заседание на Съвета за сигурност миналия август относно технологичния клъстер, като подчерта богатството от метали и производство на електроенергия, налично в Сибир, за да го поддържа.

"Кариерите на много деца на руски чиновници се развиват в рамките на класическия непотизъм, типичен за авторитарните режими", каза базираният в Москва политически анализатор Андрей Колесников. "Но теоретично, целият натрупан опит може да се превърне в добър трамплин за тях, за да се придвижат по-напред и по-високо."

Путин е подчертавал, че руските редкоземни метали са „ключова ресурсна база за съвременната икономика“ и многократно е инструктирал правителството да ускори развитието на вътрешното производство и преработка.

Кремъл е предложил сътрудничество за разработване на руски находища на президента на САЩ Доналд Тръмп, като част от усилията си за възстановяване на връзките, обтегнати от войната в Украйна. Тръмп също така е подчертавал значението на редкоземните елементи за бъдещето на американската икономика.

Редкоземните елементи се използват във всичко - от електрически превозни средства и вятърни турбини до напреднала електроника и отбранителни технологии. Русия разполага с една от най-големите ресурсни бази в света, с 28,5 милиона метрични тона резерви, достатъчни, за да се класира на четвърто място в световен мащаб, според Министерството на природните ресурси.

Производството обаче изостава значително от ресурсния потенциал на страната и е твърде ниско, за да направи Русия самодостатъчна.

"Русия стартира първата си програма за развитие на редкоземни елементи през 2013 г., обхващаща периода до 2020 г., и тя се провали напълно", каза Владислав Иноземцев, специален съветник в Института за медийни изследвания в Близкия изток. "Сега Путин казва, че Русия трябва да постигне самодостатъчност в около половината от критичните базови елементи – приблизително 15 от 27 метала – до 2030 г. Вярвам, че това е невъзможно."

Подкрепата на Кремъл не е гаранция за търговски успех другаде.

ИТ холдингът VK, ръководен от Владимир Кириенко, 43-годишният син на първия заместник-началник на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко, се превърна в доминиращ играч на руския пазар на социални медии и онлайн комуникации, откакто държавата предприе репресии срещу независимите платформи след нахлуването в Украйна.

Въпреки това технологичният холдинг остана на загуба за шеста поредна година през 2025 г., въпреки че нетната му загуба се сви близо четири пъти на годишна база до 24,9 милиарда рубли (339 милиона долара).

Потомството на някои по-стари съюзници на Путин е преследвало по-традиционни административни кариери. Дмитрий Патрушев, син на бившия секретар на Съвета за сигурност Николай Патрушев, сега е вицепремиер. Борис Ковалчук, настоящ ръководител на Сметната палата на Русия, е син на милиардера Юрий Ковалчук, един от най-близките сътрудници на Путин.

Тепърва ще се види дали икономическото влияние на децата на Кремъл може да надживее политическата власт на бащите им.