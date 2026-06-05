Георги Кадиев: ББР беше касичка на управляващите политици

"Ако в първата година на управлението не предприемеш тежки мерки, никога няма да ги предприемеш. Трябва да се рискува", категоричен бе финансистът

Георги Кадиев, бивш зам.-министър на финансите коментира ареста на Стоян Мавродиев и каза, че Сърбия може да реши да не го екстрадира. “Очаквам това нещо”, каза лидерът на “Нормална държава”.

"За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка. Нямам информация, само спекулирам", каза в интервю за БНР Кадиев.

Според него ББР от банка, която трябва да подкрепя малкия и средния бизнес, после я преориентираха и я направиха да подкрепя и голям бизнес, се превърна в "касичка на управляващи политици" за техни проекти.

Кадиев припомни, че голяма супа мари. над милиард лева са отишли по кредити, свързани най-вече с политици от ДПС.

“Тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани вече. За съжаление, банката не изпълнява това, което трябваше и за което беше замислена - да бъде банка, която да подкрепя български износители, експортния бизнес, да подкрепя големи инвестиции, включително в сектори, в които нормалните банки не инвестират, какъвто например е оръжейният сектор. Всичко това не се случи. Превърна се просто в място, откъдето да се крадат пари”, каза още бившият зам.-министър на финансите.

По думите му след напускането на Мавродиев ББР е поела в по-правилна посока. "Отдавна не е това, което беше по времето на Стоян Мавродиев. Със сигурност такава банка е необходима.

Кадиев коментира и показанията на Румен Гайтански пред разследващите, които поставят на дневен ред обществените поръчки и как те биват печелени. Гайтански твърди, че се е отчитал на Ахмед Доган, а в замяна е получавал сигурност за печелене на обществени поръчки в общини, в които кметовете на Доган е трябвало да подпомагат тази процедура.

"Чувал съм слухове за до 30%. Затова качеството на свършената работа в България е толкова ниско. Представете си един строител на пътища, който трябва да върне 30% от парите, които му плащат, трябва да си плати и ДДС-то още 20%. В крайна сметка с 50% от парите трябва да направи 100% от работата. Естествено, че магистралите ни за нищо няма да стават. Корупцията убива и косвено, и буквално", даде пример Кадиев.

Задачата пред новите управляващи

Според него именно това е голямата задача пред новите управляващи. "Те предизвикаха взрив в политическата система, имат мнозинство. Вече нищо не ги оправдава да не започнат да вършат това, което са обещали. Трябва да се покаже цялата картина. Те започнаха, но бавно и плахо".

Финансистът добави, че е време за нов бюджет. В момента е нужна административна реформа. По думите му трябва да се идентифицират истински работещите в администрацията и да се мотивират, съответно да се отърват от останалите, които са там просто за да стигнат до пенсия.

"Сега е меденият месец на правителството. Сега им е времето, когато хората все още са склонни да им дават кредит на доверие. Ако в първата година на управлението не предприемеш тежки мерки, никога няма да ги предприемеш. Не го ли направят сега, изтърват ли момента, нищо няма да стане. Трябва да се рискува. Рисково е, но си струва”, завърши Кадиев.