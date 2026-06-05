Амбицията на кабинета “Радев” е да внесе проектобюджет до края на юни

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че управляващите имат амбиция да внесат проект за Бюджет 2026 година до края на месец юни. Проектобюджетът трябва да бъде разгледан и в Народно събрание.

Вицепремиерът Донев отговори от трибуната на парламента на въпрос от депутата на ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова. Тя попита кога ще бъде внесен проектът на бюджет и какви ще бъдат мерките, които правителството ще предложи.

"Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2023, 2024 и 2025 г. като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, те да не бъдат еднократни, а да имаме дългосрочни мерки, които оказват влияние няколко години на напред. Такива мерки до момента нито едно от предходните правителства не предприе и затова се получи този свръхдефицит", отговори Донев и добави:

"Вие сама знаете, че държавата и правителствата няма да разполагат с големи възможности за еднократни мерки. Такива еднократни мерки и вие самата прилагахте за Бюджет 2025 - с авансово прибиране на печалбите на банките, с междинния дивидент от страна на държавните предприятия. От тези счетоводни процедури - през 2026 г. близо 460 млн. евро няма да постъпят в държавния бюджет, защото бяха събрани авансово през 2025 г. Затова такива мерки не трябва да допускаме да се прилагат, защото те ще имат еднократен характер и няма да достигнат целите, които ЕК иска да види от страна на България. Тя иска да види мерки, които действат в дългосрочна перспектива, за да може да стабилизират финансите на държавата", каза още Донев, обръщайки се към Петкова.

“Трябва да имаме дългосрочни мерки, които да оказват влияние няколко години напред. Такива мерки нито едно от предходните правителства не предприе и заради това се получи тази ситуация с този свръхдефицит”, отбеляза финансовият министър.

Донев призова всички политически сили в парламента заедно да намерят решение и допълни, че “всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото заради финансовото състояние на държавата“