Има ли риск от произвол срещу бизнеса при промените в ЗЗП?

Предложенията за промени в Закона на защита на потребителите създават риск от произвол срещу бизнеса,

смятат от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.

"Има няколко пункта, които са доста притеснителни за търговците, защото крият възможност за относителен произвол. Първият пункт е възможността за връчване на акт, на когото бъде намерен в търговския обект. Администрацията често има проблем с връчване на някакви книжа. Има система, наречена e-delivery - да вземат да я внедрят и да връчват електронно. Но този въпрос не се поставя", заяви изпълнителният директор на Асоциацията адв. Галин Попов в "България сутрин".

От Асоциацията не са участвали в разработката на този законопроект, а общественото обсъждане е минало бързо.

"Следващият въпрос е по отношение на правомощията на Комисията за защита на потребителите да свали сайт на даден търговец. Това се случва, след като Комисията установи някакви нарушения и когато в 10-дневен срок потърси три пъти търговеца и не го открие, може да го свали. Три пъти за 10 дни може да означава един следобед. Заповедта се качва на сайта на КЗП и всички търговци и провайдъри трябва да следят какво ще разпореди председателят, за да не претърпят санкции", допълни адв. Попов за Bulgaria ON AIR.

"Рестрикциите са в известна степен антипазарни

и дават твърде големи възможности на административните органи да влияят на пазара. Санкциите, които се предлагат в този вид, някои са повече от 100% завишени и това е във връзка с превалутиране от лева в евро. В една действаща икономика балансът е важен, а ние създаваме административни пречки. За два цента се пишат актове", коментира гостът.

По думите му има търговци, на които половината оборот минава през сайтовете.

"Има много важен въпрос, свързан със съдебния контрол - той е последващ, не отменя наложената санкция, което прави нещата трудни. Ако по някаква причина е свален сайтът и тепърва почвате съдебна битка дали правилно е наложена санкцията, не можете да отмените предварителното изпълнение", изтъкна адв. Попов.