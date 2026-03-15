Клисурски за цената на горивата: Няма как да намалим акцизите, но защитаваме граждани и бизнес

Основната цел в Министерския съвет и в Министерството на финансите е да защитим българските граждани и българския бизнес от потенциалния голям скок в цените на горивата, и на всичко друго, тъй като горивата са основна суровина и се отразяват на повечето други стоки. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в предаването „120 минути“ по bTV. Ако цените на световните пазари се задържат около 80 долара за барел, това ще увеличи цената на бензиностанциите с около 1%.

Клисурски обясни, че разработват анализи как цените биха се повишили при определено покачване на цените на суровия петрол, като добави, че засега по-скоро разглеждат варианти на увеличения от 70 долара на барел, което е стойността преди конфликта в Иран, на 90 до 100 долара на барел средногодишно. До 150 долара си признавам, че по-скоро го възприемаме с доста песимистичен вариант и се надяваме да не се стига дотам, но имаме различните варианти, посочи министърът.

По думите му, например, ако дългосрочно, в следващата година цените се повишат около 100 долара на барел и останат такива, тогава цените на колонките на бензиностанциите вероятно ще се увеличат между 20 и 25 процента. Надеждата на всички нас е конфликтът и военните действия да се разрешат сравнително бързо, Ормузкият проток да бъде отпушен сравнително скоро и целият ценови шок, който наблюдаваме на световните пазари да стихне, посочи Клисурски.

Той обаче отбеляза, че ако средносрочно за годината цените се задържат около 90 и 100 долара на барел, тогава общо в българската икономика инфлацията би нараснала с между 0,9 и 1,5 процентни пункта. Ако инфлацията в момента е 4 процента, тя би била 5 - 5,5 процента, обясни той.