Гюров: Има увеличение с 310% на подадените сигнали за купен вот

Един милион евро е сумата, иззета до момента в операции на МВР срещу купуването на гласове. Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров във Фейсбук.

Ще разбием както старите, така и новите картели - купувачите на гласове са под прицел и след изборите. С тези думи се обърна и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев към премиерът, става ясно от видеото към публикацията.

Кандев посочи, че 1740 са сигналите за предстоящите предсрочни парламентарни избори в сравнение с 418 сигнала за изборите през 2024 г. Това е увеличение с 310% на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори, добави той. По думите на и.д. главен секретар „Обществото ни възлага надежди и ние трябва да ги оправдаем!“.

Още вчера главният секретар Кандев заяви:

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността. И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията", написа главния секретар Георги Кандев.

По думите му няма да има чадър, няма да има недосегаеми и няма да има компромиси.