МЗ: 125 вече са случаите на морбили в страната

В Монтана, Стара Загора и Велико Търново има потенциално заразени

15.04.2026 | 14:38 ч. 12
Reuters

Reuters

Министерството на здравеопазването съобщава, че за периода 10-14 април общо случаите на заразени с морбили са 125. В областите Монтана, Стара Загора и Велико Търново има потенциално заразени с морбили, като в трите области е отчетен по един случай, но се очаква окончателното лабораторно потвърждение на пробите. 

За посочения период са регистрирани и 18 случая на морбили в област Враца, два - в област Ловеч и един - в област Плевен. Един е случаят на заразено бебе, на възраст под една година, пет случая са сред деца във възрастова група 1-4 г., седем случая са сред деца във възрастовата група 5-9 г., пет случая - във възрастовата група 10-14 г, четири случая - във възрастовата група 15-19 г. и два случая - на възрастни над 20-годишна възраст, съобщава БТА.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Ваксината се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст. Морбили е силно заразно заболяване, което се предава чрез близък контакт с болен, напомня здравното министерство. 

Какви са симптомите?

Симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. При близък контакт с потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. 

