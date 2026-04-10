Проф. Александрова: До 30% развиват сериозни усложнения при морбили

Заразените с морбили у нас надхвърлиха 100 души, като заразените са предимно деца до 15 години. Оказва се, че болестта атакува не само България.

"В цял свят се наблюдава, за съжаление, такова възраждане на морбили. Всичко се засили по време на пандемията, когато имаше забавяне в имунизациите. България доста успешно се справяше с ваксинационното покритие, което започна да се повишава и през 2024 година достигна до 94,2%. Знаем, че поне 95% е нужно, за да бъде изграден колективен имунитет, но миналата година, за съжаление, нивото падна рязко. А морбили е едно изключително заразно заболяване. Всеки инфектиран може да зарази от 12 до 18, според някои проучвания дори до 21 души", каза вирусологът проф. Радостина Александрова пред Bulgaria ON AIR.

Причините за намаления интерес към ваксинацията включват заблудата, че болестите, срещу които съществуват ваксини, вече не представляват заплаха, както и разпространението на конспиративни теории и спад в доверието към ваксините след пандемията.

По думите на проф. Александрова здравните власти вече предприемат мерки, като насърчават ваксинирането на всички деца, пропуснали първата или втората доза от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Симптомите

Заболяването започва с неспецифични признаци като температура, кашлица и хрема.

"Разпространението на вируса започва 4 дни преди появата на типичния за това заболяване обрив. И може би това е една от причините толкова успешно да се разпространява. Морбили започва с едни общи признаци, които не биха подсказали нещо специфично. Обривът първо се появява от вътрешната страна на лигавицата на бузата, след това по тялото, но човек е заразен 4 дни преди появата на обрива до 4 дни след това. Именно това е една от причините за толкова успешното разпространение", разясни професорът.

Рисковите групи

Най-уязвими към инфекцията са децата под петгодишна възраст, особено тези, които вече са загубили майчините антитела, но все още не са достигнали възрастта за първата имунизация.

Рискови групи са също бременните жени и хората с отслабена имунна система.

До 30% от заболелите могат да развият сериозни здравословни проблеми, включително пневмония, тежка диария, увреждания на зрението и слуха, както и неврологични усложнения, които могат да се проявят дори години по-късно.

Освен това морбили може да предизвика т.нар. "имунна амнезия", при която организмът губи част от вече изградената защита срещу други инфекции за период от няколко години.

Смъртността при заболяването остава между 1 и 3 случая на 1000 инфектирани.