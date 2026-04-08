Новини Днес | 84

Нови 14 случая на морбили в страната

Общият им брой до момента е 94

08.04.2026 | 14:40 ч.
Министерството на здравеопазването съобщава за нови 14 случая на морбили. Така общата бройка на заразените с инфекцията става 94.

Данните за новите случаи са към 7 април. От новорегистрираните случаи 10 са от област Враца, два - от София-град и по един случай от областите Плевен и Ловеч. Новозаболелите са хора на възраст от две до 53 г., пише на сайта на здравното ведомство. 

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето. 

Дребна шарка или морбили е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, пише на сайта на Столичната регионална здравна инспекция. 

Вирусът се предава по въздушно-капков път при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Заразяването се осъществява при непосредствен контакт с болен - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

Призив да не отлагаме ваксинацията

Инфекционистът доц. д-р Атанас Мангъров призова който не се е ваксинирал да го направи.

“Ако сме били контактни с болен от морбили, до 72 часа можем да поставим ваксина”, каза доц. Мангъров преди дни. 

Проф. Тодор Кантарджиев от своя страна отхвърли твърденията на антиваксъри, че връзката между ваксината срещу морбили и аутизма, е силно преувеличена, дори абсурдна.

“Това са безумни твърдения, които се използват за популярност в платформи като TikTok, Instagram и Facebook", заяви епидемиологът.

